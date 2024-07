Champions League: i pronostici sulle partite di martedì 23 luglio

Champions League, si parte con il secondo turno: entrano in gioco squadre più “nobili” come Dinamo Kiev, Partizan, Malmo, Sparta Praga e Fenerbahçe.

Se nel primo turno di qualificazione sono protagoniste squadre per lo più sconosciute, nel secondo si iniziano a leggere nomi di club più “nobili”, abituati a calcare i palcoscenici europei. I norvegesi del Bodo/Glimt, ad esempio, che ormai fanno presenza fissa nelle competizioni continentali.

La squadra allenata da Kjetil Knudsen – stesso allenatore che nella stagione 2021-22 rifilò alla Roma lo storico 6-1 – nella passata stagione eliminata dall’Ajax negli spareggi di Conference League, inizierà il proprio percorso nei preliminari di Champions League contro i lettoni del RFS Riga. Parliamo di due squadre i cui campionati sono in pieno svolgimento ma obiettivamente i gialloneri hanno qualcosa in più e dovrebbero avere la meglio in una gara da almeno tre gol complessivi. Vanno a caccia del colpaccio in trasferta gli azeri del Qarabag: come un anno fa faranno visita al sorprendente Lincoln Red Imps, club gibilterrino, che nel match d’andata riuscirono a piegare soltanto in pieno recupero. Stavolta ci aspettiamo un successo più rotondo da parte dei caucasici. Tenteranno di indirizzare la qualificazione anche Malmo e Sparta Praga: gli svedesi, primi da soli in Allsvenskan, dovranno però fare attenzione all’orgoglioso Klaksvik, piccolo club delle Isole Faroe, mentre i cechi potrebbero incassare almeno una rete in Irlanda contro lo Shamrock Rovers.

Le previsioni sulle altre partite

Le partite che promettono invece maggiore equilibrio sono quelle tra i rumeni dell’FCSB e il Maccabi Tel Aviv e gli ucraini della Dinamo Kiev e i serbi del Partizan: in quest’ultima un pareggio non è da escludere.

Il Ferencvaros infine potrebbe vincere di goleada contro i gallesi del TNS ed i gol non mancheranno neppure nella sfida tra il Lugano e il Fenerbahçe di Mourinho, che farà in modo di non complicarsi la vita in vista della gara di ritorno in Turchia. Del match che vede protagonisti i gialloblù di Istanbul ne parliamo qui.

Champions League, possibili vincenti

Bodo/Glimt (in Bodo/Glimt-RFS, ore 17:00)

Qarabag (in Lincoln Red Imps-Qarabag, ore 18:00)

Malmo (in Malmo-Klaksvik, ore 19:00)

Sparta Praga (in Shamrock Rovers-Sparta Praga, ore 21:00)

Champions League, le partite da almeno tre gol complessivi

Bodo/Glimt-RFS, ore 17:00

FCSB-Maccabi Tel Aviv, ore 19:30

Ferencvaros-TNS, ore 20:00

Lugano-Fenerbahçe, ore 20:30

Champions League, le partite da almeno un gol per squadra

Malmo-Klaksvik, ore 19:00

Lugano-Fenerbahçe, ore 20:30

Shamrock Rovers-Sparta Praga, ore 21:00

La partita da meno di tre gol complessivi

Dinamo Kiev-Partizan, ore 20:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Qarabag è quotata a 1.30 su Goldbet e Lottomatica e a 1.27 su Snai. Il segno “Over 2.5” in FCSB-Maccabi Tel Aviv è quotato invece a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.