Camila Giorgi non ha più segreti: tutto spiattellato

Camila Giorgi si è finalmente messa a nudo dopo la decisione che ha cambiato la sua vita: ora non ci sono più segreti.

Si è ritirata nel silenzio, nell’ombra, senza dire niente a nessuno. Non una cerimonia, non un applauso da parte del pubblico che, negli anni in cui ha giocato nel circuito maggiore, è sempre rimasto estasiato dalla sua potenza e tenacia. Camila Giorgi ha preferito farlo così, da un momento all’altro, senza rendere conto a nessuno e senza pretendere alcunché.

Perché abbia deciso di farlo dalla sera alla mattina lo ha spiegato proprio lei, nelle scorse ore, sui social network. “Era il momento giusto”, ha risposto ad un paio di follower che, attraverso il box delle domande, le hanno chiesto cosa l’avesse spinta ad appendere la racchetta al chiodo. Ma le circostanze potrebbero non essere il solo motivo per il quale la campionessa di Macerata, che ha toccato il punto più alto della carriera vincendo il Masters 1000 di Montreal tre anni fa, si sarebbe messa da parte.

Camila ha tanti progetti e li ha spiattellati tutti, dal primo all’ultimo, loquace come non mai. Se in passato si è sempre guardata bene dallo spifferare dettagli e novità relativi alla sua vita privata, ieri è stata un vero e proprio fiume in piena. Si è aperta con i suoi follower a 360°, raccontandone di cotte e di crude.

Camila Giorgi si mette a nudo: tutta la verità

Ha rivelato, tanto per cominciare, di essere al lavoro per un proprio business, cosa che avevamo ipotizzato. Potrebbe trattarsi di un progetto attinente all’ambito della moda, essendo lei appassionatissima di tutto ciò che ha a che vedere con il fashion system. Ma non solo.

La Giorgi ha anche confessato che molto presto il suo nome sarà sulla copertina del libro che sognava di scrivere da tanto tempo. Lo sta scrivendo in tre lingue e non esclude di farlo anche in mandarino, per cui sarà molto impegnata, nei mesi a venire, nella stesura dello stesso. Non ha lasciato margini, invece, relativamente al progetto nel quale i suoi fan speravano potesse dedicarsi.

Più persone le hanno chiesto se intendesse aprire un profilo OnlyFans, ma Camila non sembra averne la benché minima intenzione: “Ho un’ambizione più alta”, ha detto, per poi chiarire “Non lo farò mai”. Niente da fare, dunque. Al web ha preferito la libreria.