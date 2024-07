Lotto, basta una sola moneta per vincere 62mila euro. Ecco il colpo clamoroso piazzato nel corso dell’ultima estrazione. Ma non è la sola

Un sola moneta, unica e sola, da 2 euro, per vincere 62mila euro. Dite che non sia possibile? E noi invece vi diciamo che è tutto possibile. Così come ci viene riportato da Agimeg.it, il fatto è successo in una delle ultime estrazioni del gioco più amato dagli italiani, quello del Lotto, che continua a fare sognare in maniera incredibile.

Doppia vincita nel Lazio in questo caso, con una quaterna e con addirittura una cinquina. E con soli due euro investiti il fortunato vincitore è riuscito a portare a casa la bellezza di 62mila euro. Un sogno vero e proprio, uno di quelli che capitano una sola volta nella vita ma che quella vita te la cambiano in maniera importante. Certo, non si potrà vivere di rendita come succede nel caso di altre vincite e parliamo di quelle milionarie, però ci si possono togliere molti sfizi, come una macchina o visto che siamo nel periodo giusto anche quello di una vacanza. Ma andiamo a vedere adesso, nel dettaglio, quella che è stata la clamorosa vincita.

Lotto, ecco i numeri vincenti

La ruota fortunata è stata quella Nazionale: ed ecco i quattro numeri che hanno permesso di vincere questa somma enorme: 7–31–58–87. Il tutto è successo in provincia di Roma, in questo caso. Mentre, proprio dentro le mura della Capitale, sempre con una cinquina sulla stessa ruota (quindi manca l’ultimo estratto a quelli detti in precedenza) sono stati vinci quasi 26mila euro. In questo caso pensiamo che l’importo della giocata sia stato minimo, ancora più di prima, oppure era stato piazzata su tutte le ruote.

Insomma, con il gioco del Lotto si continua clamorosamente a sognare e a cercare di cambiare la propria vita. E siccome queste cose succedono spesso, allora siamo sicuri che anche nei prossimi giorni saremo qui a parlarvi nuovamente di qualcuno che ha esultato. E noi saremo davvero felici per lui.