Euro 2024, tutti i premi ai giocatori: Yamal primatista degli assist a quota 33

Euro 2024, la diciassettesima edizione dei campionati europei è finita in archivio: il Veggente ci aveva visto lungo nei consigli antepost.

Ha vinto la Spagna, ha vinto la più forte. Raramente, negli ultimi decenni, abbiamo assistito ad un trionfo così meritocratico. La Roja ha dominato l’Europeo tedesco, dalla prima all’ultima partita, diventando la selezione più vincente in questa manifestazione con quattro titoli. Ieri sera nche l’Inghilterra, nella finalissima di Berlino, si è dovuta inchinare allo strapotere degli uomini di Luis De La Fuente.

L’ultimo atto della manifestazione non è stato altro che un bignami del percorso delle Furie Rosse nell’ultimo mese in Germania. Al punto che il gol decisivo di Oyarzabal allo scadere, quello che ha praticamente consegnato la coppa Henri Delaunay a Morata e compagni, sembrava rientrasse nell’ordine delle cose. Troppa Spagna per un’Inghilterra timida ed incapace di sfruttare il talento a disposizione. Il subentrato Palmer c’aveva provato a rimettere le cose a posto ma si vedeva lontano un miglio che si trattasse di un pareggio effimero. Tra i migliori in campo per la Roja, ancora una volta, i due giovani terribili: Nico Williams, autore del gol del momentaneo vantaggio – l’esterno dell’Athletic Bilbao nel secondo tempo ha “spaccato” la partita con i suoi strappi – ed il suo “gemello” Lamine Yamal, 17 anni appena compiuti, che gli ha servito l’assist. Il talentino del Barcellona è salito così a quota 4. Nessuno ha realizzato più assist di lui, neppure l’intera Inghilterra.

Euro 2024, i capocannonieri sono 6 come nel 2012

Yamal è indubbiamente il grande protagonista dell’Europeo che si è appena concluso. Ed il Veggente con lui ci aveva visto lungo, dal momento che l’aveva indicato – insieme a Musiala – come miglior giovane del torneo negli antepost pre-Euro 2024. All’epoca era quotato a 8.00.

Ben più alta, invece, quella relativa al numero degli assist. Prima dell’inizio della manifestazione i bookmaker non credevano in Yamal, quotato a 33.00 come miglior assist-man. Per quanto riguarda invece il titolo di capocannoniere il nostro “uomo”, l’inglese Harry Kane, ha dovuto condividere il primato con altrei 5 giocatori.

Nessuno, infatti, è riuscito a primeggiare in questa speciale classifica, visto che a quota 3 gol ci sono anche il georgiano Mikautadze, il tedesco Musiala, l’olandese Gakpo, lo spagnolo Dani Olmo e lo slovacco Schranz (sei come nell’edizione 2012, guarda caso vinta sempre dalla Spagna). Ed il miglior giocatore in assoluto? Né Williams né Yamal ma il preziosissimo Rodri, costretto ad abbandonare il campo ieri a metà primo tempo per un infortunio. Il metronomo del Manchester City di Pep Guardiola in ogni caso ha confermato di essere un giocatore fantastico, imprescindibile, sia in termini di qualità che di quantità.