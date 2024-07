Gratta e vinci, non si butta via niente: clamorosa decisione

Gratta e vinci, andare controcorrente non è da tutti: decisione clamorosa, nessuno lo avrebbe fatto al posto suo.

C’è chi sogna di mollare tutto e di girare il mondo in lungo e in largo. O di comprare una megavilla gigantesca e di fare la vita da nababbo. Di avere un parco macchine grande così, da fare invidia a Cristiano Ronaldo. E poi c’è chi, come Kimberley A., ha fatto in modo che l’incontro con la dea bendata non cambiasse minimamente la sua vita.

Siamo nella contea di Allegheny, in Pennsylvania. Qui vive la protagonista della storia che intendiamo raccontarvi oggi, che per 35, lunghissimi, anni, ha smosso le montagne nella speranza di poter vincere, prima o poi, un’ingente somma di denaro. Sazieremo immediatamente la vostra curiosità e vi riveleremo, prima ancora di scendere nei dettagli, che sì, alla fine ce l’ha fatta. Quello che è accaduto dopo, però, ha dell’incredibile, come scoprirete a breve.

Iniziamo col dire che la donna in questione ha comprato, nel giugno 2023, qualche Gratta e vinci da Willy’s Beer & Beverage. Mai pensando, naturalmente, che quella decisione potesse avere delle tali ripercussioni sulla sua vita. Più o meno.

Ricca col Gratta e vinci, ma quel che fa dopo è ancor più incredibile

Quasi ci è rimasta secca quando ha scoperto che in uno di quei tagliandi si nascondeva la stratosferica cifra di 1 milione di dollari. Era talmente incredula che ha consegnato al titolare del negozio il biglietto chiedendogli di controllare se ci avesse visto giusto o meno.

“Sono rimasta scioccata”, ha raccontato Kimberley ai funzionari della lotteria quando, il 27 giugno di un anno fa, si è recata a riscuotere il suo meraviglioso premio. Come scioccati sono rimasti i dipendenti del quartier generale della lotteria quando hanno scoperto quali fossero le intenzioni di quella donna che la fortuna aveva baciato con una tale e travolgente passione.

Nessun volo pindarico, nessun sogno nel cassetto. Non ha mai avuto alcuna intenzione di stravolgere la sua routine, tanto è vero che ha deciso sin da subito di continuare a lavorare come netturbina. Della serie, è proprio il caso di dirlo, non si butta via niente. Men che meno un impiego che, evidentemente, le piace al punto da non volerlo mollare. Perché un conto è essere fortunati e un conto è montarsi la testa e credere, appunto, che i soldi facciano la felicità. E tanto di cappello, allora, a Kimberley.