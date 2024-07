Lotto, bastano quattro numeri: fontane d’oro in casa

Lotto, bastano quattro numeri: nel piccolo comune non era mai stata registrata una vincita simile. Si fa festa anche in un’altra regione del Sud Italia.

Chissà se quei numeri celevano dei significati ben precisi oppure se li ha scelti completamente a caso. Resterà un mistero, a meno che il fortunato giocatore di San Marco Argentano, piccolo centro di neanche 7mila abitanti in provincia di Cosenza, decida di uscire allo scoperto. E raccontare ogni minimo dettaglio riguardo alla vincita che lo ha reso indubbiamente più ricco (non è dato sapere, infatti, se lo fosse già).

Fatto sta che, puntando solamente 4 euro su quattro numeri sulla ruota Nazionale del Lotto, nei giorni scorsi se ne è portato a casa 216mila e 600, come riferisce il portale Agimeg.it. Un colpaccio davvero clamoroso, se consideriamo che si tratta della quarta vincita più alta messa a segno in quest’anno solare nel gioco di sorte più famoso e gettonato d’Italia. Ovviamente, è una vincita record anche per il suo comune, San Marco Argentano, dove nessuno aveva mai intascato una cifra simile. Come dite? Volete conoscere i numeri? Magari per giocarli a vostra volta? Bene, vi accontentiamo: 10-27-29-79, questa la combinazione che ha fatto felice il fortunato calabrese che da questo momento in poi potrà guardare al futuro con maggiore serenità.

Lotto, bastano quattro numeri: vincite clamorose tra Calabria e Campania

Nella settimana che volge al termine, però, hanno esultato anche in un’altra regione del Sud, in questo caso la Campania. Parliamo sempre di Lotto, ma stavolta il comune baciato dalla fortuna è stato San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli.

La quaterna in questione, sulla quale l’utente ha puntato ben 30 euro, era composta dai numeri 5-19-28-62 e giocata su tutte le ruote. Rispetto a quella di San Marco Argentano, tuttavia, la vincita è stata meno consistente: nel portafoglio del giocatore sono finiti poco meno di 65mila euro. Negli ultimi sette giorni ha fatto gioire anche il gioco “gemello” del Lotto, il famoso 10eLotto. A Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, si sono messi in tasca 100mila euro con una giocata di soli 5 euro. La dea bendata ha fatto tappa anche a Fiumicino, a due passi dalla Capitale: come svela Agimeg.it, nel comune dell’aeroporto “Da Vinci” il 10e Lotto ha portato in dote 50mila euro.