Paola Egonu, allarme Olimpiadi: questa non ci voleva

Paola Egonu, la notizia si è abbattuta sui tifosi come un fulmine a ciel sereno: il sogno finisce qui, si è ritirata dai Giochi di Parigi.

Il trionfo in Nations League, quello è poco ma sicuro, è stato una gran bella iniezione di fiducia. Proprio quel che ci voleva perché le azzurre del volley arrivassero ai piedi della Tour Eiffel con i trolley pieni zeppi di energia e di consapevolezze. Con la certezza di poter essere protagoniste indiscusse nella città dell’amore.

Peccato solo che né le campionesse della Nazionale italiana, né il ct Julio Velasco, avessero considerato gli imprevisti nei quali, purtroppo, la squadra si è invece imbattuta. A pochi giorni dalla diramazione delle convocazioni ufficiali per le Olimpiadi di Parigi 2024, è praticamente tutto da rifare. Il che non significa che Paola Egonu e le altre siano già “condannate” alla sconfitta, tutt’altro. Ma solo che, ancora una volta, come spesso accade, il destino ha voluto rompere le uova nel paniere.

In previsione dei Giochi, Velasco aveva deciso di dare fiducia alle giocatrici che reputava maggiormente pronte per le Olimpiadi, prima fra tutte proprio l’opposto di Cittadella. Adesso, però, dovrà rivedere i suoi piani, visto e considerato che una delle sue punte di diamante ha dovuto sventolare bandiera bianca ad un passo dal sogno di giocare nella capitale francese.

Paola Egonu, ritiro inaspettato: addio Olimpiadi

Nelle scorse ore, a due settimane dall’inizio della competizione, la schiacciatrice Alice Degradi ha annunciato il suo ritiro dai Giochi. Ce l’aveva messa tutta, perché il ct la convocasse, ma un infortunio rimediato in allenamento le ha messo, purtroppo, i bastoni tra le ruote.

Un’assenza che peserà, così come peseranno quella di Elena Pietrini, che aveva lasciato il ritiro a maggio, e quella di Sara Bonifacio, acciaccata pure lei, ma tant’è. Sarà più difficile, magari, ma non impossibile, soprattutto con la stella del volley azzurro femminile in campo. Egonu e le altre dovranno faticare un po’ di più, ma soprattutto farsene una ragione e accettare che non sempre le cose vanno come si vorrebbe, men che meno per il verso giusto.

Velasco e il suo staff, dal canto loro, avranno ancora qualche giorno a disposizione per modificare il roster che avevano provveduto ad ufficializzare solo qualche giorno fa. Nel frattempo, sono state richiamate in ritiro Stella Nervini e Loveth Omoruyi.