Dramma Sinner, cambia la classifica: ribaltone in atto

Dramma Sinner, non nell’immediato ma il rischio di perdere il numero uno al Mondo c’è. Ecco lo scenario, il ribaltone è già partito

L’eliminazione ai quarti di finale di Wimbledon è stata una vera e propria mazzata. Non tanto, forse, per Sinner, che ha capito di non poter dare di più nel torneo londinese, tanto per i suoi tifosi che sognavano di rivederlo vincente in uno Slam dopo quello di inizio anno in Australia. Così, purtroppo, non sarà.

Il numero uno al mondo, che ha deciso pure di non giocare il torneo 250 in preparazione alle Olimpiadi sotto consiglio medico, rischia – non nell’immediato, mettiamolo subito in chiaro – di perdere anche il primo posto dopo il torneo di Parigi a cinque cerchi della classifica ATP. Sta iniziando il ribaltone, senza dubbio, e andiamo a vedere insieme, così come riportato da Il Fatto Quotidiano, quelli che sono i possibili scenari futuri.

Sinner, ecco il dettaglio sulla classifica

Almeno fino alla fine delle Olimpiadi Sinner rimane numero uno al mondo, anche perché l’Olimpiade non assegna nessun punto ATP. Anche se uno tra Djokovic e Alcaraz, inoltre, dovesse vincere il torneo londinese nel quale c’è ancora il nostro Musetti protagonista, non ci sarebbe possibilità di un aggancio, ma l’avvicinamento sarebbe senza dubbio abbastanza sensibile da poter iniziare a preoccupare.

“In particolar modo – viene spiegato dal giornale – oltre a vincere il Grande Slam londinese, Djokovic dovrebbe vincere uno degli Atp successivi (Bastad e Amburgo) sperando in un capitombolo di Sinner. Il tennista italiano – dopo la sconfitta sul Centre Court contro Medvedev – perderà 320 punti, ovvero la differenza tra i 720 scartati dalla semifinali dello scorso anno e i 400 di quest’anno: da lunedì 15 luglio, Sinner avrà 9570 punti”.

Ecco, infine, la tabella nel dettaglio

Sinner, il vantaggio su Djokovic e Alcaraz dopo Wimbledon

Su Novak Djokovic:

se il serbo perde in semifinale: 1.610 punti

se il serbo perde in finale: 1.110 punti

se il serbo vince il titolo: 410 punti

Su Carlos Alcaraz:

se lo spagnolo perde in semifinale: 2.640 punti

Se Carlos perde in finale: 2.140 punti

Se Carlos vince il titolo: 1.440 punti