Berrettini non delude: conto alla rovescia

Berrettini, stavolta nessun colpo di scena: è tutto confermato. Impostate i timer: è tempo di contare alla rovescia.

Diciamoci la verità: tra un torneo e l’altro si fa sempre viva questa paura, del tutto legittima, che di punto in bianco compaia sul profilo di Matteo Berrettini una foto in bianco e nero. Per comunicare brutte notizie il romano si è sempre servito di scatti con filtro black and white, ragion per cui, mettiamola così, siamo rimasti un po’ “scottati”.

Ci vorrà del tempo prima che ci si abitui all’idea che il finalista di Wimbledon 2021 è tornato e che, facendo i dovuti scongiuri, ce la metterà tutta per arrivare in fondo a questa stagione. Ha giocato poco, molto poco, eppure ha portato a casa un titolo Atp (quello vinto a Marrakech), una finale (sull’erba di Stoccarda) e pure gli applausi dell’All England Club. Sul Centrale, contro Jannik Sinner, è tornato a fare sfoggio del suo miglior tennis e ha dunque trovato, sui prati londinesi, le conferme di cui era sicuramente in cerca.

Da questo momento in poi, quindi, continuità sarà la parola d’ordine della sua programmazione. Il gol del 2024 sarà fare bene agli Us Open, lì dove, in un certo senso, si trasformò in un animale da Slam. Nel 2019 al Flushing Meadows raggiunse le semifinali, salvo poi arrendersi alla furia di Rafael Nadal, che poi vinse, oltretutto, quella edizione del Major a stelle e strisce.

Berrettini, tutto confermato: è di nuovo nel suo posto del cuore

Dovrà però macinare un bel po’ di chilometri, Berrettini, prima di sbarcare nella Grande Mela. E di punti, come se non bastasse, avendo lui una certa urgenza di risalire il ranking per evitare che accada, appunto, quello che è successo a Wimbledon: sfidare i più forti già nei primi turni.

Per questo ha saggiamente deciso di fare inversione e di tornare sulla terra rossa, prima di lanciarsi nella mischia e di affrontare il rush finale sul cemento. La prossima settimana sarà a Gstaad, nel Canton Berna, un luogo che gli sta particolarmente a cuore perché lì conquistò, nel 2018, il suo primo titolo Atp. Con lui ci sarà anche Fabio Fognini, che ha sorpassato Matteo in classifica dopo che il romano ha scartato i punti degli ottavi di Wimbledon dello scorso anno.

Dopodiché volerà a Kitzbuhel, per sporcarsi ancora un po’ le scarpette in attesa che scocchi l’ora di volare negli Stati Uniti. Meglio concentrarsi, per il momento, su Gstaad, dove ci saranno, tra gli altri, anche Stefanos Tsitsipas e Ugo Humbert. In tabellone c’è anche Hubert Hurkacz, ma dopo l’infortunio rimediato a Londra è inverosimile che possa giocare in Svizzera.