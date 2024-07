Sinner, di male in peggio: è sceso al numero tre

Sinner, di male in peggio: continua il momento no per il numero uno del mondo, battuto da Medvedev nei quarti di finale di Wimbledon.

Jannik Sinner non è riuscito a bissare la semifinale di Wimbledon, raggiunta per la prima volta lo scorso anno. Nel penultimo atto dell’edizione 2024 dei Championships, in caso di passaggio del turno, l’altoatesino avrebbe avuto l’occasione di prendersi la rivincita nell’ennesimo scontro generazionale con il rivale Carlos Alcaraz, che poco più di un mese fa l’aveva battuto al Roland Garros al termine di una battaglia sensazionale.

L’avversario del murciano, invece, sarà il russo Daniil Medvedev, che nei quarti di finale si è preso lo scalpo del numero uno al mondo, interrompendo una striscia di sconfitte contro di lui che durava da ben cinque partite. Il moscovita avrà anche totalizzato meno punti complessivi di Sinner ma rispetto a lui ha giocato meglio i punti più importanti, approfittando della giornata no del campione degli ultimi Australian Open. Prestazione sottotono quella dell’allievo di Darren Cahill e Simone Vagnozzi, che tra il primo e il secondo set ha dovuto fare i conti con un malore. Dopo un lungo medical time out, Sinner è tornato in campo ed ha provato a tenere testa a Medvedev, trascinando la partita al quinto set. Il russo, tuttavia, ne aveva di più: nel momento in cui la partità è diventata “fisica”, il nostro portacolori ha avuto la peggio.

Sinner, di male in peggio: US Open, Djokovic e Alcaraz davanti nelle quote

Una delusione cocente per Sinner, che a Londra sognava di vincere il secondo Slam della sua carriera. Il primo da numero uno al mondo. E adesso? L’azzurro, di comune accordo con il suo entourage, ha deciso di rinunciare al torneo svedese di Bastad, prendendosi qualche giorno di riposo e presentandosi direttamente alle Olimpiadi parigine, che quest’anno si giocano sulla terra rossa.

Subito dopo inizierà la stagione “preferita” dall’altoatesino, quella sul cemento, dove avrà numerosi punti da difendere. L’obiettivo, inutile ricordarlo, diventa lo US Open. Lo scorso anno a New York Sinner si fermò nuovamente ai quarti, arrendendosi dopo un’altra lunghissima maratona ad Alexander Zverev. Stavolta punta a dire la sua ma i bookmaker non gli accordano troppa fiducia. A giudicare dalle quote sul possibile vincitore dello Slam statunitense, infatti, sia Novak Djokovic sia Carlos Alcaraz sono momentaneamente davanti a lui. La vittoria del serbo è quotata a 2.92, stessa cifra per lo spagnolo. Sinner è sul terzo gradino del podio: un suo successo a Flushing Meadows è quotato a 3.25.