Uruguay-Colombia: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Uruguay-Colombia, dalla sfida di Charlotte uscirà fuori il nome dell’altra finalista della Coppa America 2024: chi sfiderà l’Argentina?

Le due squadre che hanno impressionato di più in quest’edizione della Coppa America. Quella tra Uruguay e Colombia è probabilmente la semifinale più “giusta” in termini meritrocratici, a giudicare dal percorso di entrambe. La Celeste, rinata grazie alla “cura Bielsa”, ha dominato il proprio girone – tre vittorie su tre – e negli ottavi di finale si è presa l’illustre scalpo del Brasile, battuto ai rigori. Non più solo “garra” ma anche un gioco più propositivo e aggressivo rispetto al passato. E soprattutto organizzazione certosina.

L’Uruguay ha realizzato 9 gol in 4 partite ma se è arrivato a giocare la semifinale lo deve pure ad una difesa di ferro, che finora ha incassato una sola rete (la meno perforata insieme a quella dell’Argentina).

Ha brillato maggiormente nella metà campo avversaria invece la Colombia, guidata da un altro allenatore argentino, l’ex difensore Nestor Lorenzo. I Cafeteros sono andati a “ripescare” James Rodriguez, la stella del Mondiale 2014, quasi desaparecido in Brasile al San Paolo: una decisione che si è rivelata azzeccatissima, visto che l’ex Real Madrid sta disegnando calcio, facendo registrare già 5 assist (record per un’edizione della Coppa America, al momento condivisocon Messi) e creando ben 14 occasioni da gol. Anche la Colombia ha affrontato il Brasile, però l’ha fatto nella fase a gironi: pareggiando 1-1 con i verdeoro nell’ultima giornata ha evitato il sorpasso al primo posto e si è regalata un ottavo più morbido con Panama, travolta 5-0. Nessuno ha segnato più gol degli uomini di Lorenzo, già a quota 11 nelle quattro gare disputate finora.

Bielsa punta (anche) su Nunez

Darwin Nunez in nazionale deve fare i conti con una eredità pesantissima, quella di due attaccanti fenomenali come Suarez e Cavani. Sarà difficile replicare i loro numeri con la maglia della Celeste, ma finora il gioco di Bielsa sembra esaltare le caratteristiche dell’attaccante del Liverpool, già a quota due gol in Coppa America.

Contro il Brasile non è riuscito a gonfiare la rete di Alisson ma non si può dire che non ci abbia provato: tre tiri totali per lui contro la Seleçao. Non è da escludere che contro la Colombia aggiusti la mira, mettendo fine ad un digiuno che dura da due partite. Bielsa si affida anche alle incursioni di Valverde: il centrocampista del Real Madrid è stato l’unico a tirare nel match con la Canarinha. Nella Colombia invece scegliamo Luis Diaz e James Rodriguez, che faranno verosimilmente registrare almeno 3 e 2 tiri totali. Da non sottovalutare neppure il terzino di spinta Munoz, un fattore anche nella metà campo avversaria. Finora le due squadre non hanno collezionato troppi cartellini gialli: tuttavia, vista l’importanza della posta in palio potrebbe essere commesso qualche fallo di troppo. Nell’Uruguay rischiano Vina e Gimenez, tra i colombiani Lerma e Sanchez.

