Ferrari annichilita, mazzata tremenda: tifosi in ginocchio

Ferrari annichilita, una mazzata tremenda non solo per la scuderia ma anche per i tifosi, che sognavano un suo arrivo in Rosso. La situazione

Non è un momento semplice per la Ferrari. Che non riesce in nessun modo a sfruttare quelli che sono i problemi delle altre scuderie. Anzi, paga a caro prezzo quelli che sono i problemi interni. Ci sono state le dimissioni, due giorni fa, come sappiamo, di Enrico Cardile che sembra pronto a prendere il posto alla Aston Martin. Mente si è parlato anche di un possibile approdo l’anno prossimo di una delle figure più importanti del Circus.

Parliamo di Newey, che lo scorso 1 maggio ha ufficialmente dato l’addio alla Red Bull ma che domenica scorsa – come anticipato da formulapassion.it – era nel Gran Premio di casa sua a prendere appunti dentro la pista. Nel mirino è finito nel mirino della Ferrari, ma le ultime novità non lasciano dormire sonni tranquilli né a Elkann e nemmeno a Vasseur, team principal della Rossa.

Ferrari, per Newwy ci sono dei problemi

Secondo quanto riportato da Business F1 Magazine, non sarebbe stato il solo tour fatto dal britannico alla Aston Martini: “Newey è stato invitato a visitare gli stabilimenti di quasi tutti i team. Sappiamo che gli è stata mostrata l’Aston Martin Racing e ne conosce ora tutti i segreti, inclusa la nuova galleria del vento all’avanguardia. Ma è stato anche dalla McLaren Racing a Woking. Ed è possibile che sia stato anche alla Mercedes-AMG, sebbene non sia certo perché sono più bravi a mantenere i segreti. Quando era alla Red Bull Racing non gli sarebbe stato permesso di entrare in queste strutture dei rivali, mentre ora ha utilizzato la sua disponibilità sul mercato per farlo”.

In poche parole Newwy è stato praticamente avvistato dappertutto o quasi, con la Ferrari che da lontano cerca di capire la situazione. Magari la Rossa ha già affondato il colpo, o magari si parla solamente di qualche abboccamento che per ora non ha portato i suoi frutti. Ma la situazione, al momento, quella che vediamo tutti, è questa. E Vasseue è in attesa.