Uruguay-Colombia, Coppa America: streaming, probabili formazioni, pronostici

Uruguay-Colombia è una partita valida per le semifinali della Coppa America e si gioca giovedì alle 02:00 (ora italiana): statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Chi avrà l’onore e l’onere di provare a togliere dalle mani dell’Argentina lo scettro di campione continentale? Il nome dell’altra finalista della Coppa America 2024 uscirà fuori dall’incontro di Charlotte (Carolina del Nord) tra Uruguay e Colombia, guarda caso allenate entrambe da commissari tecnici argentini: da un lato Marcelo “El Loco” Bielsa – che l’Albiceleste l’ha pure allenata in passato, dal 1998 al 2004 – dall’altro Nestor Lorenzo, ex ruvidissimo centrale della Selección che arrivò seconda a Italia ’90, passato anche dalla nostra Serie A (Bari).

Siamo nella parte di tabellone in cui sarebbe dovuto arrivare in fondo il Brasile ma i verdeoro, mai convincenti, si sono fermati ai quarti proprio contro la Celeste, la selezione che finora ha brillato maggiormente proprio insieme alla Colombia. Anche contro la Canarinha la differenza l’ha fatta ancora una volta la difesa dell’Uruguay, a meno battuta del torneo al pari di quella dell’Argentina: dopo aver messo la museruola all’attacco brasiliani nei tempi regolamentari (0-0) gli uomini di Bielsa hanno prevalso ai rigori, approfittando degli errori di Militao e Douglas Luiz. La Colombia invece ha avuto vita facile contro Panama, ottenendo la vittoria più larga della competizione (5-0). Di nuovo sugli scudi James Rodriguez: l’ex Real Madrid si conferma ispiratissimo e contro i Canaleros ha fatto registrare un gol e due assist.

I Cafeteros, miglior attacco della Coppa America con 11 gol segnati in 4 partite, sognano di tornare a sollevare quel trofeo che manca dalla loro bacheca dal 2001 (unico trionfo colombiano in questa competizione). Sarebbe addirittura il sedicesimo invece per la Celeste, la cui ultima affermazione risale a 13 anni fa (2011).

Bielsa dovrà rinunciare a due titolarissimi nella sfida con la Colombia e sono due assenze che possono fare la differenza: Ronald Araujo – il difensore del Barcellona si è infortunato – e l’ex cagliaritano Nandez, squalificato.

Il pronostico

Due pareggi negli ultimi precedenti, tra cui il 2-2 dello scorso novembre nelle qualificazioni mondiali. Uruguay e Colombia si erano affrontate anche nella fase ad eliminazione diretta dell’ultima Coppa America e ad avere la meglio furono i Cafeteros dopo i calci di rigore. Per quanto fatto vedere finora, si profila un match equilibrato, tra una squadra che si difende benissimo e gioca un calcio fluido (Uruguay) ed un’altra che brilla particolarmente in fase offensiva grazie a giocatori di spessore come Rodriguez e Diaz. Le due assenze in casa Uruguay – entrambe in difesa – sembrano però destinate a pesare: Colombia leggermente favorita in un match da almeno una rete per parte.

Comparazione quote

La vittoria della Colombia è quotata a 3.05 su Goldbet e Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” invece è quotato a 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Snai.

Le probabili formazioni di Uruguay-Colombia

URUGUAY (4-2-3-1): Rochet; Varela, Gimenez, M. Olivera, Vina; Valverde, Ugarte; Pellistri, de la Cruz, M. Araujo; Nunez.

COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Cuesta, Mojica; Rios, Uribe, Arias; James Rodriguez, Cordoba, Luis Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

