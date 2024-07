Lotto, il terno è vincente: 22mila con questi numeri

Lotto, continuano le vincite incredibili delle ultime settimane. Ecco il terno secco che permette di portare a casa oltre 22mila euro

Il Lotto continua a fare sognare gli italiani che magari, in un momento come questo dove si pensa alle vacanze, riescono con una vincita del genere anche a prenotarle. E non è una cosa che purtroppo, come sappiamo, tutti si possono permettere.

Non smettiamo mai di raccontarvi di quelle che sono alcune vincite incredibili che vengono piazzate nel corso delle settimane con questo gioco e anche oggi siamo qui, riprendendo le notizie riportate da Agimeg.it, a fare un tour in una sola Regione, che onestamente si sta dimostrando una delle più fortunate, che ha piazzato dei colpi incredibili. E andiamo a vedere adesso, nel dettaglio, quello che è successo.

Lotto, ecco le vincite in Campania

Nel concorso dello scorso venerdì, ad Anacapri, con una giocata di soli 5 euro il fortunato vincitore è riuscito a centrare il terno secco sulla ruota nazionale che ha permesso di strappare un bonifico di 22.500euro. Questo è solamente uno dei tanti colpi riusciti, perché qui ce ne stanno davvero parecchi che vi andiamo a raccontare tutti.

“Nella stessa estrazione è stato centrato anche un terno da 11.875 euro a Napoli con i numeri 9-10-67 giocati proprio sulla ruota partenopea. Sempre venerdì, la vincita più alta al 10eLotto è stata ottenuta a Solofra, in provincia di Avellino, dove un fortunato appassionato, con una giocata di 9 euro si è portato a casa 45.000 euro”.

Finita? No, perché anche nella giornata di sabato il Lotto si è divertito a baciare delle persone campane. A Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, la giocata dei numeri 71-77-88-90 su tutte le ruote ha permesso ad un appassionato di mettersi in tasca 25.475 euro. A Parete invece con il 10eLotto in questo caso sono stati vinti 26mila euro.