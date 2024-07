Olanda-Inghilterra, “giallo” Zwayer: la frase segnata sul taccuino

Olanda-Inghilterra, la scelta dell’arbitro Zwayer ha messo in allarme soprattutto i tabloid inglesi: c’è un motivo da ricercare nel passato.

L’arbitro di Olanda-Inghilterra sarà Felix Zwayer: nelle tre gare dirette finora a Euro 2024 ha mostrato sempre almeno quattro cartellini, e la media stagionale nelle coppe europee è stata di sei ammonizioni a partita.

In Brighton-Roma di Europa League è stato disastroso, sventolando cartellini senza senso alla prima occasione utile per un totale di sette. Un arbitro che come Anthony Taylor ha spesso fatto discutere in passato. Su internet, lanciata in Germania, c’è una petizione affinché non arbitri più.

Bellingham, che sarà in campo stasera, alla fine di un Bayern Monaco-Borussia Dortmund arbitrato proprio da Zwayer tra mille polemiche disse: “Date a un arbitro, che ha truccato partite, la direzione della partita più importante della Germania. Cosa vi aspettate?”

I pronostici su ammonizioni e falli commessi in Olanda-Inghilterra

Già, perché nel 2005 Zwayer è stato uno dei testimoni chiave contro Robert Hoyzer, un arbitro che è stato condannato per avere manipolato alcune partite nelle serie inferiori del calcio tedesco.

Zwayer venne sospeso – come ricorda un articolo di Gazzetta.it – per sei mesi perché aveva accettato un compenso di 300 euro dal collega per favorire il Wupprtler SV contro la seconda squadra del Werder Brema. La condanna fu dovuta sia all’omessa denuncia nei confronti del collega, sia per il sostegno pratico dato.

Tornando alla partita di stasera, Zwayer ha una media di 18.33 falli fischiati a partita, e finora l’Inghilterra è la nazionale che a Euro 2024 ha subito in media più falli, 14,6. Si prevede una serata ricca di tensione e scintille.