Lotteria, bastano 2 euro per vincere un premio grande quanto una casa

Lotteria, per centrare certe vincite basta spendere anche solo 2 euro: con questi numeri e una monetina il sogno realtà diverrà.

Il mutuo da accendere, gli arredi da scegliere, le rifiniture da stabilire. Diventare proprietario di una casa è il sogno, neanche troppo segreto per la verità, di milioni di persone, sebbene al giorno d’oggi non tutti, purtroppo, dispongano della stabilità necessaria per realizzare questo piccolo grande desiderio.

Un modo alternativo per fare in modo che il sogno si avveri, però, c’è. E lo sa bene il giocatore di Gerenzano che, nei giorni scorsi, ha dato concretezza ad un obiettivo che inseguiva da tempo immemore. Obiettivo comune, come dicevamo pocanzi, a tantissime persone. Non ha dovuto fare tutta la trafila cui alludevamo prima, per diventare il proprietario di uno splendido immobile: per lui è stato molto più semplice, oltre che estremamente più divertente per il motivo che scoprirete a breve.

Il giocatore in questione, tra tante Lotterie esistenti, ha deciso di tentare la fortuna al VinciCasa, il gioco che fa parte della famiglia Win For Life di Sisal. Giocare è semplicissimo, nonché economico: basta scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 40, oppure affidarsi al caso e lasciare che sia il destino a scegliere per noi. La schedina ha un costo di soli 2 euro e, volendo, la si può giocare in abbonamento per 2, 3, 5, 7, 10 o 15 concorsi.

Lotteria, che colpo a Gerenzano: una casa a soli 2 euro

L’uomo di Gerenzano ha fatto “bingo” pescando tutti e 5 i numeri estratti. Con la cinquina composta da 2, 5, 22, 36 e 40, e spendendo appunto solo ed esclusivamente 2 euro, ha vinto il premio massimo in palio.

Parliamo di 200mila euro sull’unghia, oltre che di un altro premio grosso, letteralmente, quanto una casa. Già, perché questa persona, adesso, come da regolamento, avrà due anni di tempo per trovare l’immobile dei suoi sogni e per averlo gratis, grazie alla sua vincita al VinciCasa. Il solo limite imposto dalla Lotteria è che la villa, l’attico o l’appartamento che farà breccia nel suo cuore si trovi sul territorio italiano: per il resto, sarà libero di scegliere l’immobile che preferisce.

Un gran bel colpo è stato messo a segno, quindi, nella ricevitoria Sisal Bar Collo ma non Mollo, al civico 58 di via Dante. E il tutto grazie ad un concorso che, fino a questo momento, ha regalato la bellezza di 205 case ai giocatori italiani.