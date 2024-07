Gratta e vinci, clamorosa smentita: questi biglietti pagano eccome

Gratta e vinci, non c’era nulla di vero in quell’indiscrezione: il bistrattato tagliando paga eccome, vincita clamorosa.

“I biglietti celebrativi fanno schifo”, ha sentenziato qualche settimana fa un famosissimo tiktoker che dispensa, ogni giorno, trucchi e dritte affinché i suoi follower scelgano i Gratta e vinci giusti. Emettendo quel verdetto intendeva riferirsi proprio ai grattini “temporanei”, quelli che le Lotterie lanciano in occasione delle feste, come il Natale, o di qualche importante anniversario.

La Illinois Lottery, ad esempio, ha immesso sul mercato proprio nei giorni scorsi una nuova serie, appositamente pensata per il 50esimo anniversario dalla sua istituzione. Questo genere di tagliando va in genere a ruba, sia perché la grafica è particolarmente accattivante e sia perché mette in palio premi stratosferici.

Ecco perché Pamela Arscott, di Franklin Park, non ha avuto il benché minimo dubbio, quando si è recata a comprare un biglietto che le permettesse di tentare la fortuna. I colori e il font utilizzato l’hanno attratta sin da subito, persuadendola del fatto che fosse il caso di investire proprio in quel tagliando, piuttosto che in tutti gli altri ordinatamente esposti alle spalle dell’addetto alle vendite che la stava servendo in quel frangente.

Gratta e vinci, tiktoker zittito: 1 milione con il tagliando bistrattato

La scelta di optare per quel Gratta e vinci celebrativo si è rivelata intelligentissima. Il biglietto che ha comprato mentre faceva shopping le ha regalato, infatti, 1 milione di dollari.

E vi sembrerà paradossale, ma ci è voluto un po’ perché Pamela scoprisse che il tagliando era vincente. Lo aveva messo nella borsa e se n’è ricordata solo l’indomani, ragion per cui ha scoperto di essere diventata ricca, a fronte di una spesa di soli 10 dollari, a scoppio ritardato. “Ho pensato che fosse un errore. Ho svegliato subito mia figlia. Le ho detto di correre al negozio per scannerizzarlo per ricontrollare e assicurarsi che fosse autentico”, ha raccontato la donna, che vive alla periferia di Chicago.

Il negozio ha confermato la vincita, mentre la sua storia ha clamorosamente smentito il tiktoker di cui sopra. Non è vero, come diceva nel suo video da centinaia di migliaia di views, che i tagliandi celebrativi e quelli delle vacanze non pagano, e questa vicenda ne è decisamente la dimostrazione.