Gratta e vinci, che miniera TikTok: tutti pazzi per il trucco del momento

Gratta e vinci, il trucco è gratis ma potrebbe permetterti di vincere un sacco di soldi: TikTok in tilt, è caccia all’oro.

Non osate contraddirlo. Guai a dirgli che non è vero che la dea bendata colpisce del tutto a casaccio e che non esiste trucco al mondo in grado di moltiplicare le probabilità di vincita. A sentir lui non ce n’è uno solo, addirittura, ma ce ne sono tanti. E ogni giorno dispensa per questo motivo consigli e dritte gratis al popolo dei social, dall’alto del suo profilo TikTok.

Con 31mila follower, @lotteryvlogs.us è uno degli account più popolari e seguiti da quanti sperano di diventare ricchi grazie ai Gratta e vinci. Lui sembra saperne una più del diavolo, in effetti, circondato com’è da pareti tappezzate di tagliandi che si è divertito, nel tempo, a comprare per testare i trucchi che propone con cadenza quasi quotidiana. Ma quali sono, appunto, i suggerimenti di questo tiktoker statunitense, convinto di aver trovato diversi escamotage per fregare la dea bendata?

Il primo è semplice ed è già sentito: anche il titolare dell’account @lotteryvlogs.us è certo che non convenga mai e poi mai comprare tagliandi appartenenti a diverse serie. Meglio acquistare più biglietti della stessa lotteria istantanea, sostiene, in maniera tale da aumentare già solo statisticamente le possibilità di beccarne uno vincente. Gli altri consigli sono un po’ meno banali e chissà, magari ha pure ragione.

Gratta e vinci, verdetto ufficiale: sono questi i migliori

Il presunto esperto che si nasconde dietro il profilo di Lottery Vlogs ha maturato una teoria molto interessante sulle lotterie istantanee a tempo che vengono organizzate, ad esempio, in occasione delle festività natalizie. “I biglietti per le vacanze fanno schifo e si vince solo a metà mese”, ha sentenziato a tal riguardo, stroncando in toto questa categoria di Gratta e vinci.

Il consiglio potenzialmente più prezioso lo ha elargito, infine, relativamente ai grattini che più spopolano da qualche tempo a questa parte. Ci riferiamo a quelli la cui meccanica di gioco si basa sulla possibilità d’incorrere in un moltiplicatore. “Quelli X50 – annuncia, fiero della sua scoperta – sono i migliori. Immagino che sia logico. Probabilmente hai più o meno le stesse possibilità di vincere di qualsiasi altro biglietto, ma con questo ti pagano un sacco di soldi!”.

Ma i tagliandi più fortunati, conclude, non sono quelli più costosi o quelli economici: sono quelli, bensì, dal costo intermedio. Quelli che, nel suo caso, al di là dell’Oceano vengono venduti a 30 dollari: “I biglietti da 30 dollari – lo si sente sentenziare nel video di qualche giorno fa – hanno le migliori probabilità e sono il mio migliore amico”.