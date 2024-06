Scommesse Euro 2024, colpaccio da 7mila euro: bastano sei gol

Scommesse Euro 2024: seconda giornata e altro colpo grosso piazzato. Bastano sei gol a questo fortunato scommettitore per vincere 7mila euro. Ecco come ha fatto

Secondo giorno di Europeo, secondo colpaccio piazzato dagli scommettitori. Anche se il primo, secondo il nostro modestissimo avviso, è stato un po’ più clamoroso. Non avete letto? Vi lo diciamo subito: un fortunato ha deciso di puntare sull’over 5,5 (quindi più di 5 gol) in Germania-Scozia, vincendo 9mila euro grazie al gol di Emre Can all’ultimo secondo.

Bene, abbiamo iniziato così e non potevamo non continuare sulla stessa falsa riga. E anche stavolta parliamo di una schedina che è stata piazzata sul sito di PlanetWin365: parliamo di quella che è la vincita del giorno, un colpo grosso, con due partite dell’Europeo di sabato. Una scommessa nella quale non c’era la partita della nazionale di Luciano Spalletti contro l’Albania, che ha rispettato il pronostico, e che magari se inserita avrebbe anche fatto lievitare e pure di molto la vincita finale. Ma poi così male non è andata, ovviamente. E quindi andiamo a vedere insieme quello che è successo.

Scommesse Euro 2024, ecco il secondo colpo

Due partite, quella delle 15 tra Ungheria e Svizzera e quella delle 18 tra Spagna e Croazia. Partiamo dalla prima: il fortunato ha deciso di puntare su un over 3,5 che già alla fine del primo tempo era quasi stato centrato visto il doppio vantaggio elvetico. Una quota davvero importante (2,36) che si è aggiunta all’over 1,5 primo tempo delle Furie Rosse (3,03). In questo caso in pochi minuti grazie alle reti di Morata e di Fabian Ruiz si è andati immediatamente in cassa.

Anche in questo caso, comunque, così come successo per la prima schedina che vi abbiamo raccontato, parliamo di una bolletta pesantissima, che non tutti si possono permettere. Per vincere 7.150euro, con queste due partite sole, l’uomo o la donna in questione ha investito mille euro. Che sono davvero tantissimi soldi e che noi, ovviamente, vi sconsigliamo di giocare anche se fortunatamente (e questo lo speriamo) ne avete la possibilità. Parliamo sempre di un gioco che rischia di diventare patologico. Quindi meglio evitare somme del genere.