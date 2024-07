Scommesse, Wimbledon più Euro 2024 per 7500 euro

Scommesse, ecco il mix vincente che permette di portare a casa 7.500 euro. Non solo Euro 2024, ma anche una partita di Wimbledon

Momento topico per le scommesse, visto che giorno dopo giorno vi stiamo raccontando di molteplici vincite. E anche in questo caso vi portiamo direttamente sul sito della PlanetWin365. E, a differenza di quanto successo ieri, quando era tra le vincite della settimana, questa è la vincita “del giorno”.

Tre partite, per un totale di 7.500euro. Ma la particolarità di questa schedina è appunto il mix vincente centrato. Perché non ci sono solamente due partite dell’Europeo, dei quarti di finale, ma anche un match dello Slam che si sta tenendo a Londra: quello di Wimbledon. Sì, è vero, anche l’importo giocato è importante. Ma lo scommettitore in questione ha assolutamente dimostrato di saperci fare. E andiamo a vedere quello che è successo.

Scommesse, ecco la schedina vincente

Allora, partiamo dall’incontro più semplice, quello appunto della gara di Tennis: la vittoria di Emma Raducanu, quotata a 1,64, non era proprio in discussione. Ma poi il fortunato in questione ha deciso di alzare il livello, dimostrando di essere uno che di calcio ne capisce proprio. Sì, perché ha pronosticato le due partite di venerdì sera, quelle tra il Portogallo e la Francia e Spagna-Germania.

E come le ha pronosticate? Ovviamente con la X finale. E c’è stato un pizzico di fortuna, visto che i tedeschi, poi fatti fuori dalla rete di Merino a un minuto dai calci di rigore, hanno pareggiato al 90′. Quando ha giocato per vincere tutti questi soldi? Considerando che i due pareggi erano dati a tre volte la posta, sono stati puntati 500euro. E per due pareggi sono un enorme botta di coraggio. Ma ci credeva, e alla fine ha davvero avuto ragione.