I pronostici di domenica 7 luglio: Brasileirao, Eliteserien ed MLS

I pronostici di domenica 7 luglio, con il calcio delle nazionali che va momentaneamente in soffitta oggi la scena se la prendono i massimi campionati brasiliano, norvegese e nordamericano.

Terminato il programma dei quarti di finale di Euro 2024 e Coppa America, va momentaneamente in archivio il calcio delle nazionali, in attesa delle semifinali di entrambi i tornei. La scena oggi invece se la prendono i club e dunque quei campionati che sono in corso di svolgimento, ad esempio il Brasileirao.

Occhi puntati sul Palmeiras terzo in classifica, desideroso di riscattare il mezzo passo falso in casa del Gremio nel turno infrasettimanale. Il Verdao è efficace soprattutto tra le mura amiche, dove vince ininterrottamente da maggio: i tre punti dovrebbero arrivare senza problemi contro il Bahia. Vittoria probabile anche per il Fortaleza, pronto ad approfittare del momento di crisi del Fluminense, che nel Brasileirao non vince addirittura da aprile. Si preannuncia una gara equilibrata, infine, quella tra Vitoria e Criciuma.

I pronostici sulle altre partite

Nell’Eliteserien norvegese la capolista Bodo/Glimt va a caccia del terzo successo consecutivo con l’obiettivo di allungare sul Brann, che affronterà proprio oggi in un intrigante scontro diretto: gialloneri favoriti.

Restando in Norvegia, non dovrebbero mancare i gol in KFUM Oslo-Viking e Ham Kam-Tromso, mentre nella sfida tra Molde e Lillestrom ce ne aspettiamo almeno tre complessivi. Nella notte si gioca anche in MLS, il massimo campionato nordamericano. I Los Angeles Galaxy puntano a mettersi subito alle spalle la sconfitta nel derby cittadino con il Los Angeles FC e dovrebbero tornare subito al successo contro i Minnesota United.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Los Angeles Galaxy vincenti e almeno tre gol complessivi in LA Galaxy-Minnesota United, MLS, ore 04:30

Vincenti

Fortaleza (in Fortaleza-Fluminense, Brasileirao, ore 21:00)

(in Fortaleza-Fluminense, Brasileirao, ore 21:00) Palmeiras (in Palmeiras-Bahia, Brasileirao, ore 23:30)

(in Palmeiras-Bahia, Brasileirao, ore 23:30) Bodo/Glimt (in Bodo/Glimt-Brann, Eliteserien, ore 14:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Malmo-Halmstad , Allsvenskan, ore 16:30

, Allsvenskan, ore 16:30 Molde-Lillestrom , Eliteserien, ore 17:00

, Eliteserien, ore 17:00 Colorado Rapids-St. Louis, MLS, ore 03:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Houston Dynamo-Los Angeles FC , MLS, ore 02:30

, MLS, ore 02:30 KFUM Oslo-Viking , Eliteserien, ore 17:00

, Eliteserien, ore 17:00 Ham Kam-Tromso, Eliteserien, ore 17:00

Comparazione quota totale (escluso clamoroso): 48.84 GOLDBET ; 50.19 SNAI; 48.84 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Vitoria-Criciuma, Brasileirao, ore 23:30