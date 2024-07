Paolini-Keys, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostico

Paolini-Keys è un match valido per il quarto turno di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Terra rossa o erba, non fa alcuna differenza. Il momento magico dell’azzurra Jasmine Paolini prosegue senza sosta: anche sui prati di Wimbledon, dove non aveva mai vinto neppure un singolo match fino alla scorsa settimana, la numero uno d’Italia sta giocando da veterana. E per la prima volta si è spinta fino agli ottavi di finale, consolidando la sua posizione nel ranking Wta. Da lunedì prossimo sarà la nuova numero 6 al mondo.

Ciò che più impressiona della tennista originaria di Castelnuovo di Garfagnana sono i numeri. Finora a Church Road non ha perso per strada neanche un set, liquidando in due parziali la spagnola Sorribes Tormo, la belga Minnen e la canadese Andreescu. Grazie al successo ottenuto venerdì scorso sulla campionessa dello US Open 2019, la Paolini ha raggiunto almeno il quarto turno in tutti gli Slam giocati nel corso del 2024 (ottavi agli Australian Open e finale al Roland Garros). Un anno davvero strepitoso per la 28enne, che grazie ai progressi raggiunti con l’aiuto del coach Furlan – suo allenatore full time dal 2020 – ora riesce a tenere testa a un po’ a chiunque, anche a quelle giocatrici fisicamente più dotate.

La toscana va a caccia di un’altra impresa contro l’americana Madison Keys, attuale numero 13 al mondo e di un anno più grande di lei. Una giocatrice che sull’erba ha vinto tre dei suoi nove trofei.

Rientrata nel circuito solamente a marzo per via di un infortunio che l’ha costretta a restare fuori per cinque mesi, la statunitense finora si è imposta senza problemi su Trevisan, Wang e Kostyuk, tutte liquidate in due set. Questo sarà il secondo confronto con la Paolini. Nel febbraio 2024, a Dubai, lasciò a malapena due game all’azzurra. Si sarebbero dovute scontrare anche a Montreal, sempre nel 2023, ma la Keys dette forfait poco prima di scendere in campo.

