Uruguay-Brasile: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Uruguay-Brasile, nella notte italiana va in scena una grande classica del calcio sudamericano: la Seleçao contro la Celeste di Bielsa.

Il quarto più nobile di questa Coppa America è quello che va in scena a Las Vegas tra Uruguay e Brasile, due tra le nazionali più vincenti e blasonate del Sudamerica insieme all’Argentina. Basti pensare che la Celeste detiene tutt’ora il record di vittorie in questa competizione, avendo trionfato per ben 15 volte (record che condivide con l’Albiceleste). La Seleçao, dall’alto dei suoi cinque titoli mondiali, è invece ferma a nove e in quest’edizione cercherà di raggiungere la doppia cifra.

Si tratta di una “classica” che andrà in scena per la 27esima volta nella manifestazione continentale: il bilancio è in perfetto equilibrio, con 9 vittorie per parte e 8 pareggi. Il Brasile nella fase a gironi ha un po’ deluso le aspettative, arrivando secondo dietro alla Colombia. Due pareggi e una vittoria per la Canarinha di Dorival Jr., che ha brillato solamente contro il Paraguay nella seconda giornata, travolgendo l’Albirroja con un perentorio 4-1. Con l’ex tecnico del San Paolo il Brasile è ancora imbattuto – è in carica dallo scorso marzo – ma per voltare definitivamente pagina serve maggiore continuità. L’Uruguay invece non ha mostrato punti deboli nei tre match giocati nella fase a gruppi: la “cura Bielsa” ha funzionato alla grande e dopo le roboanti vittorie con Panama e Bolivia, Valverde e compagni hanno archiviato anche la pratica USA, piegati da un gol del difensore del Napoli Mathias Olivera.

Uruguay-Brasile, Rodrygo riuscirà a non far rimpiangere Vinicius?

Dovendo fare a meno dello squalificato Vinicius Jr., il Brasile punta forte sul suo compagno di reparto nel Real Madrid Rodrygo, reduce da una prestazione incolore contro la Colombia.

Senza il suo “gemello”, l’attaccante dei Blancos ricoprirà il ruolo di esterno alto a sinistra: partendo dalla fascia potrebbe rendersi ancora più pericoloso e non è da escludere che riesca anche ad interrompere il digiuno di gol (è ancora a secco). A destra invece Raphinha creerà molti grattacapi alla difesa dell’Uruguay: l’esterno del Barcellona è stato uno dei migliori contro la Colombia, arrivando a siglare anche la rete del momentaneo vantaggio. Gli altri brasiliani su cui puntare per quanto riguarda i tiri totali sono Paquetà e Bruno Guimaraes, mentre tra gli uruguagi reciteranno un ruolo da protagonisti Nunez e Valverde, che dovrebbero far registrare rispettivamente almeno tre e due conclusioni verso la porta difesa da Alisson. Chi rischia infine di finire sul taccuino dell’arbitro argentino Herrera sono il centrocampista brasiliano Joao Gomes, che ha già rimediato un cartellino giallo, e gli uruguagi Ronald Araujo e Vina.

