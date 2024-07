Lotto boom, quattro numeri da 124mila euro

Lotto boom, il colpo è clamoroso e con 4 numeri sono stati portati a casa 124mila euro. Ecco i dettagli della vincita. Ma ce ne sono altre

Il Lotto è un gioco magico. Non possiamo dire e pensare altrimenti. Un gioco che permette di sognare per un paio di ore, dal momento della giocata fino all’estrazione, e che molto spesso fa diventare i sogni realtà.

Succede di tutto nel corso delle estrazioni. Settimane incandescenti non solo per l’estate che ormai è iniziata da un poco, ma anche per le continue vincite, così come ci vengono raccontate da Agimeg.it, che continuano ad essere davvero sorprendenti. Oseremmo dire incredibili. In questo caso infatti vi parliamo di un’altra quaterna clamorosa, che ha fruttato la bellezza di 124mila euro. Andiamo a scoprire insieme i dettagli.

Lotto boom, ecco le vincite

Due euro, diventati 124.500. La vincita record è avvenuta a Pozzuoli in Campania, provincia di Napoli. Un fortunato giocatore, sulla ruota della città, ha giocato i numeri 11-22-33-72. E clamorosamente sono usciti. Un colpo incredibile, ancora una volta, che stravolge in maniera decisamente importante la vita. Uno degli ultimi concorsi, comunque, ha regalato ulteriori vincite. E andiamo a vedere adesso quali sono.

A Salerno infatti sono stati vinti 13.500 euro con una puntata di 3 euro sui numeri 2-22-72 sempre sulla ruota di Napoli. Numeri che sono stati evidentemente fortunati, visto che sono stati giocati anche a Somma Vesuviana, gli stessi, e con una puntata di dieci euro hanno regalato al fortunato vincitore in questo caso 11mila euro. Probabilmente, anzi quasi sicuramente, questa schedina era stata giocata con la possibilità di tutte le ruote e non in maniera secca. Ma la somma rimane ingente, bella importante, di quelle che capitano pochissime volte nella vita e questo non si può mettere minimamente in discussione. Il Lotto, quindi, continua a regalare gioie incredibili. E siamo sicuri che anche nei prossimi giorni saremo qui a raccontarvi di vincite del genere. Auguri a chi è riuscito nel colpo.