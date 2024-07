Uruguay-Brasile, Coppa America: streaming, probabili formazioni, pronostici

Uruguay-Brasile è una partita valida per i quarti di finale della Coppa America e si gioca domenica alle 03:00 (ora italiana): statistiche, probabili formazioni, pronostici.

La sfida tra queste due selezioni, nel panorama calcistico sudamericano, è seconda solo al grande classico tra Brasile e Argentina in quanto a fascino. Ogni volta che la Seleçao affronta l’Uruguay la mente di ogni appassionato non può non andare al leggendario Maracanazo dei Mondiali brasiliani del 1950, quando contro ogni pronostico la Celeste impedì alla Canarinha di festeggiare la vittoria della Coppa Rimet davanti al proprio pubblico.

In palio oggi c’è una semifinale di Coppa America, che non è certo la stessa cosa. Ma per entrambe si tratta di un test molto importante. L’Uruguay ha cambiato pelle da quando c’è Marcelo “El Loco” Bielsa al timone, mettendo in discussione quelli che fino a qualche tempo fa erano i suoi principi. La Celeste è difatti la squadra che ha espresso il miglior calcio in questa competizione finora insieme alla Colombia.

Valverde e compagni hanno chiuso a punteggio pieno il proprio girone dopo aver rifilato 3 gol a Panama, 5 alla Bolivia e battuto di misura gli USA (0-1) nonostante avessero la qualificazione già in tasca. Il primo posto, ad ogni modo, non gli ha impedito di incrociare subito una delle favorite per la vittoria finale, il Brasile.

Non si può dire però che la Seleçao abbia brillato: Dorival Jr. è riuscito a sistemare qualcosa rispetto ai suoi predecessori ma i problemi permangono, malgrado la rosa di grande spessore. Un successo (Paraguay) e due pareggi per i verdeoro, fermati dalla Costa Rica (0-0) e dalla Colombia (1-1) e costretti ad accontentarsi del secondo posto nel gruppo D. Brasile che contro l’Uruguay dovrà rinunciare ad uno dei suoi uomini migliori, Vinicius Jr., squalificato per somma di gialli: il selezionatore getterà dunque nella mischia il classe 2006 Endrick, che presto raggiungerà lo stesso Vinicius a Madrid. Nell’Uruguay invece il dubbio di Bielsa riguarda Maximiliano Araujo, uscito in barella per via di uno scontro di gioco nel match con gli USA. Se dovesse dare forfait è pronto Cristian Olivera.

Come vedere Uruguay-Brasile in streaming

La sfida tra Uruguay e Brasile è in programma domenica alle 03:00 (ora italiana) all’Allegiant Stadium di Las Vegas e sarà possibile seguirla in diretta streaming sul sito mola.tv. Il servizio on-demand è riuscito ad accaparrarsi tutte le partite del massima competizione calcistica sudamericana. Per vedere i contenuti alla piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 3,99 euro.

Il pronostico

Tra le due selezioni chi ha convinto di più è stato certamente l’Uruguay, che non parte affatto battuto contro i più quotati verdeoro, peraltro privi della stella Vinicius. Ci sono i presupposti per assistere ad un match avvincente ma crediamo che il Brasile, che contro la Celeste non ha mai perso nella fase ad eliminazione diretta in questa competizioni, possa evitare quantomeno la sconfitta nei tempi regolamentari. Probabile che entrambe vadano a segno almeno in un’occasione.

Comparazione quote

Il pareggio è quotat0 a 3.00 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” invece è quotato a 1.90 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Le probabili formazioni di Uruguay-Brasile

URUGUAY (4-2-3-1): Rochet; Nandez, R. Araujo, M. Olivera, Vina; Ugarte, Valverde; Pellistri, De la Cruz, M. Araujo; Nunez.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Militao, Marquinhos, Wendell; Bruno Guimaraes, Joao Gomes; Raphinha, Paquetà, Rodrygo; Endrick.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

