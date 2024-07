Colombia-Panama: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Colombia-Panama, dopo aver chiuso davanti al Brasile nel girone i Cafeteros affrontano la grande sorpresa del torneo.

La Colombia si è già tolta una soddisfazione in questa edizione della Coppa America e cioè arrivare davanti al Brasile nel gruppo D, sulla carta uno dei più competitivi. I Cafeteros hanno chiuso meritatamente al primo posto con 2 punti in più della Seleçao, respingendo il suo assalto nello scontro diretto dell’ultima giornata: a Santa Clara è finita 1-1, con Munoz che a fine primo tempo ha replicato al brasiliano Raphinha.

Due vittorie e un pareggio per gli uomini di Nestor Lorenzo, imbattuti da febbraio 2022. Da quando al timone c’è il commissario tecnico argentino la Colombia non conosce praticamente sconfitta e la sensazione è che, in una Coppa America in cui le più forti arrancano – Argentina e Brasile finora non hanno entusiasmato – possano dire la sua. Il primo posto nel girone, intanto, permette a James Rodriguez e compagni di affrontare un avversario più “morbido” nei quarti di finale: per i Cafeteros c’è Panama, selezione che a sorpresa è arrivata seconda nel gruppo C alle spalle dell’inafferrabile Uruguay e che ha dunque contribuito fattivamente alla clamorosa eliminazione degli USA padroni di casa, sconfitti proprio dai Canaleros nella seconda giornata. Colombia favorita, insomma, ma i panamensi sono da prendere con le pinze. Pillola statistica: le due squadre non si sono mai scontrate in un’edizione della Coppa America. Finora l’hanno fatto solo in amichevole e nella Concacaf Gold Cup. Il bilancio è di due vittorie per parte.

Colombia-Panama, Rodriguez e Diaz pronti a scatenarsi

La rappresentativa guidata da Lorenzo vanta uno dei migliori attacchi del torneo: 6 gol segnati in tre partite e due di questi li ha realizzati un terzino, Munoz (Paraguay e Brasile).

Gli altri grandi protagonisti sono stati James Rodriguez, tornato agli antichi splendori, e Luis Diaz, la stella di questa selezione. L’attaccante del Liverpool si è sbloccato offensivamente trovando la via del gol su rigore contro la Costa Rica e stavolta potrebbe riuscirci anche su azione. Da tenere in considerazione anche lo stesso Rodriguez, re degli assist (3 in totale, nessuno ne ha fatti registrare di più): l’ex Real Madrid potrebbe effettuare almeno due tiri in porta. Panama nelle tre partite giocate finora non è mai rimasto a secco di gol e quasi certamente si renderà pericoloso pure contro i Cafeteros. Continuiamo a dare fiducia all’attaccante Fajardo – 2 gol e ben 5 tiri in porta per il centravanti che gioca in Ecuador – ed all’esterno Blackman. Nel centrocampo della Colombia toccherà ad Uribe prendere il posto dello squalificato Lerma: il giocatore dell’Al-Sadd è a rischio ammonizione. I più “cattivi” tra i panamensi potrebbero essere invece Farina e Davis.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Luis Diaz marcatore Plus è quotato a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.50 su Snai. Farina ammonito Plus è quotato invece a 2.55 su Goldbet, Lottomatica e a 2.25 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.