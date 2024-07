Portogallo-Francia: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Portogallo-Francia, ad Amburgo va in scena la sfida nella sfida tra Mbappé e Cristiano Ronaldo: tutti i pronostici su uno dei quarti più attesi.

Quella tra Portogallo e Francia è un’altra sfida che probabilmente va in scena un po’ troppo presto, visto che anche questa sarebbe potuta benissimo essere una finale. Per il blasone delle due selezioni ma anche per il valore, elevatissimo, di entrambe le rose. Basti pensare che da una parte c’è Cristiano Ronaldo, a 39 anni ancora un baluardo della sua nazionale, e dall’altra Kylian Mbappé, pronto a ripercorrere le orme di CR7 – suo idolo sin da quando era un bambino – con la maglia del Real Madrid.

Didier Deschamps, selezionatore dei Bleus, chiederà uno sforzo in più all’ex PSG – in campo con una maschera protettiva per via della frattura al setto nasale rimediata contro l’Austria – affinché contribuisca a scuotere un attacco che finora ha prodotto troppo poco. In quattro partite, infatti, la Francia non ha segnato neanche un gol su azione. Contro Austria e Belgio è stata decisiva un’autorete, con la Polonia invece c’ha pensato Mbappé dagli undici metri. L’altra faccia della medaglia è che i transalpini sono apparsi solidissimi dal punto di vista difensivo: solo Lewandowski è riuscito a perforare la loro retroguardia, ma soltanto su rigore. Nelle ultime due partite offensivamente non ha brillato neppure il Portogallo, rimasto a secco sia contro la Georgia sia contro la Slovenia. Lunedì ci sono voluti i calci di rigore per avere la meglio su Sesko e compagni nella notte che passerà alla storia per le lacrime di Ronaldo, inconsolabile dopo aver sbagliato dal dischetto nei supplementari, e per le parate del portiere Diego Costa, capace di neutralizzare tutti e 3 i rigori degli sloveni.

Portogallo-Francia, Mbappé non vuole sfigurare davanti al suo idolo

Non abbiamo ancora ammirato la miglior versione di Mbappé, che quando è “on fire” è capace di mettere a soqquadro qualsiasi difesa. Ma la presenza in campo del suo idolo d’infanzia CR7 potrebbe motivare ulteriormente il nuovo attaccante del Real Madrid, candidato numero uno per finire nel tabellino dei marcatori. Il Portogallo, del resto, non farà le barricate in difesa e Mbappé troverà verosimilmente gli spazi giusti per fare male alla retroguardia lusitana.

Dal momento che quella con la Francia potrebbe essere una delle ultime partite con la Seleçao in una grande manifestazione internazionale, vorrà ben figurare anche lo stesso Cristiano Ronaldo, desideroso di mettersi alle spalle l’errore dal dischetto con la Slovenia: almeno quattro tiri totali per il 5 volte Pallone d’Oro. Ha voglia di mettersi in mostra anche l’attaccante dell’Inter Thuram, che verrà schierato al centro del tridente d’attacco da Deschamps, ma occhio pure alle conclusioni dalla distanza del centrocampista Tchouaméni, che avrà maggiori responsabilità considerando l’assenza di Rabiot per squalifica. Nel Portogallo, invece, uno dei più propositivi, nonostante giochi in mediana, potrebbe essere Vitinha. Capitolo ammonizioni: per Cancelo non sarà semplice contenere Mbappé ed è a rischio giallo insieme al compagno di reparto Pepe. I probabili ammoniti nella Francia sono infine Camavinga, a cui verranno assegnati compiti difensivi, e il terzino Koundé.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Mbappé marcatore Plus è quotato a 2.50 su Goldbet e Lottomatica e a 3.00 su Snai. Ronaldo almeno quattro tiri totali Plus è quotato a 1.78 su Goldbet, Lottomatica e a 2.10 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.