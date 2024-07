I pronostici di venerdì 5 luglio: Euro 2024 e Coppa America

I pronostici di venerdì 5 luglio, ci sono i primi due quarti di finale di Euro 2024 e nella notte un’altra partita di Coppa America.

I quarti di Euro 2024 partono col botto, le prime due partite sono praticamente due finali anticipate: Spagna-Germania e Portogallo-Francia. I padroni di casa sfidano la nazionale che finora ha entusiasmato più di tutte, di fronte i migliori attacchi finora di questa edizioni pronti a dare di nuovo spettacolo.

La Spagna non è più quella del tiki taka e ha dimostrato di sapere variare il suo gioco, affidandosi alle accelerazioni di Nico Williams e ai dribbling di Yamal: la sfida nella sfida con Musiala promette spettacolo. Meno spettacolo potrebbe invece riservare Francia-Portogallo, sfida tra due nazionali solide ma che in attacco finora hanno lasciato a desiderare.

I pronostici sui tiri

Cinque tiratori plus per i primi due quarti di finale di Euro 2024: Spagna-Germania e Portogallo-Francia. L’uomo in più della Spagna finora è stato Nico Williams, che contro la difesa schierata alta dai tedeschi potrebbe scatenarsi nelle ripartenze insieme al finalizzatore Morata.

Nagelsmann punterà su Havertz, che contro la Danimarca ha giocato la sua miglior partita: almeno tre tiri totali inclusi quello del probabile sostituto Fullkrug dovrebbero arrivare. Francia-Portogallo sarà sfida probabilmente più chiusa, e a provare a sbloccarla saranno soprattutto Mbappé e Cristiano Ronaldo. Quest’ultimo vuole interrompere il digiuno del gol e ci proverà anche dalla lunga distanza.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Spagna-Germania, Euro 2024, ore 18:00

Vincenti

Francia o pareggio (in Portogallo-Francia, Euro 2024, ore 21:00)

(in Portogallo-Francia, Euro 2024, ore 21:00) Canada o pareggio (in Venezuela-Canada, Coppa America, ore 03:00)

Pronostici tiri totali plus

Nico Williams almeno 2 (in Spagna-Germania, Euro 2024, ore 18:00)

(in Spagna-Germania, Euro 2024, ore 18:00) Morata almeno 3 (in Spagna-Germania, Euro 2024, ore 18:00)

(in Spagna-Germania, Euro 2024, ore 18:00) Havertz almeno 3 (in Spagna-Germania, Euro 2024, ore 18:00)

(in Spagna-Germania, Euro 2024, ore 18:00) Mbappé almeno 4 (in Portogallo-Francia, Euro 2024, ore 21:00)

(in Portogallo-Francia, Euro 2024, ore 21:00) Cristiano Ronaldo almeno 3 (in Portogallo-Francia, Euro 2024, ore 21:00)

Il “clamoroso”

• Pareggio in Portogallo-Francia, Euro 2024, ore 21:00