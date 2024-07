Una quota pazza a 21.00 per la partita Argentina-Ecuador di stanotte

C’è una quota pazza per il primo quarto di finale di Coppa America in programma stanotte tra Argentina ed Ecuador.

Su Bet365 c’è una quota esagerata su Emiliano Martinez ammonito in Argentina-Ecuador di Coppa America. Nell’ultima stagione con l’Aston Villa è stato ammonito in sei occasioni, cinque delle quali per perdita di tempo. L’arbitro dell’incontro Andrés Matonte ha il cartellino facile (più di 5 in media a partita), e nelle quattro partite dirette nella fase a eliminazione diretta della scorsa Libertadores ha ammonito tre portieri: uno per proteste e due per perdita di tempo.

Se l’Argentina dovesse trovarsi in vantaggio col minimo scarto, pur non essendo l’Ecuador rivale temibilissima, Martinez per sua indole potrebbe provare a fare il “furbo”. Tutto molto difficile, ma la quota proposta da Bet365 appare davvero esagerata e la conferma viene facendo una semplice comparazione. Su Goldbet e Lottomatica lo stesso pronostico si trova a quota sempre alta, ma decisamente più bassa rispetto a quella di Bet365: 9.00.

Comparazione quota Martinez ammonito: 9.00 GOLDBET ; 21.00 BET365; 9.00 LOTTOMATICA