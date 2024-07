Ufficiale Nadal, c’è la decisione definitiva: duro colpo per i suoi fan

Ufficiale Nadal, c’è la risposta definitiva: un colpo duro per i suoi fan e nel mezzo ci finisce anche Roger Federer. La situazione

Recupero lampo. Sorprendente. Come un ragazzino. E poi lui tanto ragazzino non è: Novak Djokovic, come sappiamo, c’è a Wimbledon. L’operazione al menisco all’inizio di giugno sembrava lo potesse fare fuori e invece, clamorosamente, è ai nastri di partenza.

Ovvio che l’obiettivo, e su questo almeno per ora non sembra possano esserci discussioni, sia quello di arrivare nella migliore condizione possibile a Parigi per le Olimpiadi che ormai stanno per iniziare. Però, in ogni caso, il suo recupero rimane incredibile. Cosa che, secondo alcuni, gente con Nadal o Federer, coloro che hanno reso questo sport davvero unico nel corso degli ultimi anno, non sarebbero stati in grado di fare.

Djokovic è il migliore, Nadal deluso

E a parlare di Djokovic ci ha pensato l’ex tennista Mats Wilander, che è rimasto meravigliato dal veloce recupero messo in atto dal 24 volte campione Slam. Oltre a dire questo, l’ex atleta adesso commentatori sportivo, nelle parole che sono state riportate da tennisworlditalia.com, ha acceso i riflettori su quella che è la lotta per capire chi è stato il migliore di sempre. O uno dei migliori di sempre. Sicuramente il migliore dei tre che abbiamo citato prima.

“Penso che quando Nole è arrivato nel circuito all’inizio non abbiamo visto la sua grandezza perché la sua grandezza era più dentro di lui che fuori. Penso che in Roger e Rafa la grandezza si veda, nel colpo, nella tecnica. Ma credo che ci sia voluto un po’ di tempo prima che tutti capissero che non ha punti deboli. Federer ha dei punti deboli. Nadal ha dei punti deboli. Djokovic non ne ha” ha detto sicuro. Insomma, un Nole che è il migliore di tutti perché non si sa quando potrebbe crollare e non si sa qualche è il suo tallone d’Achille. E voi che cosa ne pensate?