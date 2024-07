Lotto, bastano due numeri per vincere 32mila euro

Lotto, bastano solamente due numeri per vincere 32mila euro. Ecco come fare a sbancare il gioco più amato dagli italiani

Finiremo di stupirci di quanti soldi gli italiani, settimana dopo settimana, riescono a vincere con il gioco del Lotto? Finiremo di stupirci, un giorno, del perché questo gioco dopo tantissimi anni riesce ad essere sempre il più amato dagli italiani? La risposta, secondo noi, è no.

Continuiamo infatti a rimanere sorpresi di quello che i nostri connazionali riescono a fare puntando sui numeri. E il colpo più importante, in una delle ultime estrazioni, secondo quanto riportato da Agipronews, lo hanno fatto in Campania: un terno da 64mila euro realizzato a Napoli. E non è finita qui, perché a Casalnuovo di Napoli, sempre nella provincia del capoluogo, è stato centrato un ambo da oltre 32mila euro. Non sappiamo né su quale ruota e nemmeno qual è stato l’importo scommesso, ma i più esperti lo sanno.

Lotto, ecco tutti gli altri colpi

“Da segnalare due vincite a Positano, in provincia di Salerno, rispettivamente con tre ambi e un terno da 23.750 euro e un terno da 22.500 euro. Completano il quadro campano i 13.500 vinti a Casagiove, in provincia di Caserta e i 9.7500 di Sant’Anastasia, ma nell’estrazione di venerdì 28 giugno”.

Sono stati giorni “infernali” per chi gestisce il gioco del Lotto visto che le vincite non si fermano a quelle che vi abbiamo raccontato ma vanno oltre. “Nella stessa giornata spiccano gli 11.375 euro vinti a Palagonia, in provincia di Catania”. Sono stati vinti anche 47.500euro a Genova con tre ambi e un terno. E festa viene fatta anche a Campobasso con un colpo da 26.100 euro mentre completa il podio la vincita da 25 mila euro di Camaiore, in provincia di Lucca. Dall’inizio dell’anno il gioco del Lotto ha distribuito la bellezza di 633milioni di euro come premi, mentre, solamente nell’ultimo concorso, sono stati portati a casa in tutta Italia oltre 5,8milioni di euro. Incredibile.