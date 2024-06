Gratta e Vinci, tutti pazzi per il nuovo “Turista per sempre”: vitalizio immediato

Gratta e Vinci, arriva il Nuovo Turista per sempre che permette di avere un vitalizio. Ecco la nuova decisione dell’Agenzia delle Dogane

Non è il più amato ma possiamo tranquillamente affermare che il Turista per Sempre è nella Top 3 dei Gratta e Vinci che fanno sognare gli italiani. Sarà perché ti permette davvero di stare comodo e seduto per venti anni senza nessun problema. Anche perché, e non è certamente una cosa da sottovalutare, ti dà immediatamente un bonus.

Ecco, sarà per questo che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha deciso nei giorni scorsi di immettere un altro biglietto del genere sul mercato. Il costo è il solito, solamente cinque euro, e c’è anche la possibilità di grattarlo online, quindi non per forza uscire di casa ma comodi sul divano. Immaginate di vincere proprio in questo modo la somma di 1.768.625,00 euro. Proprio così perché conti alla mano il premio massimo è proprio questo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il nuovo biglietto.

Gratta e Vinci, ecco il Turista per Sempre

Allora, la formula è la solita: 6mila euro al mese per venti anni, 300mila euro subito e poi, a gradire, 100mila euro di bonus finale così, a gradire. Soldi che non fanno mail male. Oltre il premio massimo ci sono anche i premi intermedi: 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500, 1.000, 5.000, 10.000 e 50.000 euro. Sì, è vero, questi soldi non cambiano la vita ma soprattutto le ultime due cifre che vi abbiamo proposto l’aiutano e anche molto. Però il sogno rimane quello che vi abbiamo detto, il vitalizio.

“Il premio, del valore nominale di 1.768.625,00 euro, viene corrisposto, subordinatamente alla sottoscrizione da parte del vincitore, che dovrà essere una persona fisica, di apposita polizza stipulata da Lotterie Nazionali S.r.l. con primaria compagnia assicurativa. La corresponsione del premio sarà effettuata dalla compagnia assicurativa, al netto dei costi di gestione della polizza assicurativa, secondo le seguenti modalità: 300.000 euro successivamente alla sottoscrizione della polizza; 6.000 euro corrisposti per 240 mensilità consecutive; un “Bonus” finale di importo non inferiore a 100.000 euro”.