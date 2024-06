Sinner, comunicazione UFFICIALE: sorpasso Alcaraz e tifosi preoccupati

Sinner, la notizia è ufficiale e ormai non c’è via di scampo: monta la preoccupazione mentre avanza Alcaraz.

Il fatto che Carlos Alcaraz sia uscito al secondo turno del torneo che aveva vinto lo scorso anno, ovvero l’Atp 500 che si gioca al Queen’s Club e che Matteo Berrettini ha conquistato per ben due volte di fila, non significa niente. Non vuol dire, di certo, che le sue prestazioni sull’erba siano peggiorate, anzi. L’iberico, molto semplicemente, era reduce da uno straordinario Roland Garros e forse non era ancora tornato nei ranghi dopo la vacanza, meritatissima, ad Ibiza con gli amici.

Sarebbe sbagliatissimo pensare, quindi, che questa eliminazione prematura possa pregiudicare in qualche modo la sua cavalcata all’All England Club. Alcaraz ha vinto talmente in scioltezza, lo scorso anno, che ci sono ottime probabilità che conquisti il suo quarto Slam e difenda il titolo che si è accaparrato 365 giorni fa battendo l’irreprensibile Novak Djokovic. Tanto è vero, il che non ci stupisce affatto, che questa teoria trova riscontro nei numeri circolati nelle scorse ore.

I bookmaker hanno provveduto a pubblicare le quote relative al favorito per la vittoria di Wimbledon e non ci ha sorpresi neanche un po’ scoprire che in pole c’è sempre lui, il fenomeno di Murcia dal dritto micidiale. Cosa che ha preoccupato, invece, i tifosi di Jannik Sinner, che sperano naturalmente che il loro beniamino azzurro possa alzare al cielo la sua seconda coppa Slam e che le quote siano sballate.

Sinner, che peccato: sorpasso riuscito

Per gli analisti, tuttavia, questo non succederà. La differenza in termini di quote è piccolissima, quasi infinitesimale, ma c’è e non la si può ignorare. Non si può fingere che non desti preoccupazione, perché sarebbe una bugia.

Bet365 pagherà 2,37 volte la posta a quanti decideranno di scommettere sul neo re di Parigi, già a caccia del suo poker di Slam. Vale 2,62, invece, il trionfo sul verde dell’amatissimo Jannik, che ad Halle ha giocato di più e meglio di quanto non abbia fatto Alcaraz al Queen’s. L’agenzia lascia un piccolissimo margine ad un eventuale outsider (2,75), per poi ipotizzare che gli altri papabili favoriti possano essere Novak Djokovic (4,50, ma occhio, la sua partecipazione è in forse), Daniil Medvedev (13) e Alexander Zverev (17).

Il sesto favorito per la vittoria di Wimbledon, udite udite, è invece Matteo Berrettini, che quando si parla di erba è sempre uno dei tennisti cui gli analisti danno più fiducia.