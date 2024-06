Federer esce allo scoperto: li hanno beccati insieme

Federer, le foto e i video che lo ritraggono con lei hanno distratto i tifosi dal lancio del documentario: chi è la donna insieme a Roger.

Nel caso in cui non abbiate ancora avuto il tempo di vederlo, sappiate che vi occorreranno un bel po’ di kleenex, nel momento in cui premerete Play. Il documentario che racconta gli ultimi 12 giorni della carriera di Roger Federer, disponibile su Prime Video dallo scorso 20 giugno, è oltremodo commovente.

Un vero e proprio viaggio nel turbinio di sentimenti che ha scandito il momento in cui lo svizzero ha detto addio al tennis, a partire dal momento in cui ha letto la lettera rivolti ai tifosi, per finire alle lacrime versate alla O2 di Londra, in occasione della Laver Cup. È durante quell’evento che lo abbia visto giocare per l’ultima volta al fianco del suo amico di sempre, il rivale Rafael Nadal. E dovevamo aspettarcelo, avendo già pianto molto in quell’occasione, che il documentario non sarebbe stato più “facile” da digerire.

In questi giorni, insomma, in concomitanza con il lancio, il re indiscusso del circuito è tornato sotto i riflettori proprio come quando giocava e portava sulle sue spalle il “peso” di essere il migliore. E anche, per la verità, perché è stata beccato con le mani nella marmellata. Ha fatto tutto alla luce del sole ed era del tutto scontato che la notizia sarebbe presto rimbalzata da un sito all’altro.

Federer e Zendaya insieme per On

Mercoledì pomeriggio, alla vigilia del lancio del documentario, Roger se la stava spassando in compagnia di una donna bellissima. Una donna molto famosa, come se non bastasse, che proprio di recente ha recitato in una pellicola a tema tennis.

Lei è Zendaya, l’attrice statunitense che fa impazzire il mondo intero e che è famosa tanto quanto il leggendario Federer. Ma cosa ci facevano insieme? Nulla di romantico, per la verità. I due erano davanti alla sede dell’On, a Zurigo Ovest, dove era stato allestito un campo. Roger e Zendaya hanno giocato per un po’ ed è assai probabile che lo abbiano fatto, data la location, ai fini di una qualche nuova campagna promozionale promossa dal celebre marchio sportivo.

Roger Federer and Zendaya shooting a new campaign together for On One of the biggest actresses in the world with one of the biggest sporting icons in the world ❤ pic.twitter.com/1jbiZOBtba — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 20, 2024



L’attrice ha già collaborato con l’azienda in questione, mentre Federer, oltre ad esserne testimoniale, partecipa anche alla stessa in qualità di imprenditore. Ecco spiegato, quindi, cosa ci facessero lì insieme e come mai la loro presenza a Zurigo abbia destato così tanto clamore.