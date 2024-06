Matteo Berrettini, gesto estremo dopo la sconfitta: fan impietriti

Matteo Berrettini sconfitta a Stoccarda in finale da Draper: il tennista britannico alla fine dell’evento ha ricevuto un regalo incredibile. Ecco il gesto dell’organizzazione

Partiamo sicuramente dalle notizie positive: Berrettini c’è, e dopo aver vinto a Marrakech ha centrato anche la finale di un altro ATP 250, quella di Stoccarda. Stavolta però per il tennista romano è andata male, visto che a imporsi è stato il britannico Jack Draper.

Ed è proprio alla fine del torneo che si è materializzato sul rettangolo verde un regalo incredibile. Una cosa che raramente si vede e che sicuramente ha fatto anche dispiacere a Matteo che avrebbe potuto mettere le mani su una motocicletta Novus. Sì, avete letto bene: a Draper è stato regalato un bolide delle due ruote che sicuramente gli fa capire quanto è stato importante riuscire a vincere questo torneo.

Berrettini, peccato: a Draper la moto

“La Novus, offerta come premio – si legge sul portale specializzato motorcyclesports.net – è una macchina impressionante sia in termini di prestazioni che di estetica. Il suo design è ispirato alle motociclette da corsa, presentando un aspetto robusto e aggressivo che si abbina allo spirito competitivo di Draper”.

Una motocicletta da corsa come premio non è una cosa comune nel mondo del tennis. In questi tornei sono i premi in denaro la norma, che poi come sappiamo sono sempre i soldi a fare girare il tutto. Ma questo è evidente mette in evidenza, inoltre, anche l’unicità del torneo di Stoccarda, che ogni anno riesce a catturare l’attenzione di altri tennisti che decidono di andare a giocare in Germania anche per prepararsi nel migliore dei modi a Wimbledon. Berrettini ha vinto questo torneo due volte. Poi l’ultima peccato è andata male. Ma le notizie positive sono arrivate comunque con un Matteo che sta piano piano ritrovando la migliore condizione possibile.