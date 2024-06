Gratta e vinci, se prendi questi tagliandi hai perso in partenza

Gratta e Vinci, occhio a dove acquistate i tagliandi. Se prendete questi non avrete nessuna possibilità di vincita. Avete già perso in partenza. Ecco la comunicazione ufficiale

Di storie che hanno avuto a che fare pochissimo con il gioco ve ne abbiamo raccontate tante. Di gente che ha preso dei Gratta e Vinci da altre persone e non utilizzando i canali ufficiali, che non solo ha perso i soldi, ma che si è ritrovata anche a dover rispondere alle domande di un giudice. Insomma, dovete stare davvero attenti.

C’è un unico modo per essere sicuri che, in caso di vittoria, anche minima, attraverso un tagliando, quando vi presenterete a qualsiasi rivenditore ufficiale avrete la possibilità di incassare la somma. E qual è questo modo? Quello di acquistare appunto i Gratta e Vinci dove li vendono e non da conoscenti, amici o persone fidate. Perché in questo caso non sapete proprio la provenienza dello stesso e le amare sorprese sono davvero dietro l’angolo.

Gratta e Vinci, ecco come essere sicuri

Poi sappiamo benissimo che può davvero succedere di tutto. Quindi, se avete qualche dubbio sulla provenienza del tagliando che in questo momento avete in mano, o anche nel futuro, c’è un modo per toglierveli tutti dalla testa, così come si legge sul sito ufficiale dei Gratta e Vinci che mette in evidenza quelli che potrebbero essere errori oppure problemi. Magari con i biglietti rubati. Sì, perché se qualcuno ve lo vende per strada, anche ad una cifra minore di quello che è il solito costo, c’è un problema serio che deve essere affrontato nel miglior modo possibile.

“Se i pacchi di biglietti Gratta e Vinci vengono rubati prima dell’arrivo ai punti vendita, vengono annullati: questo significa che, nel caso in cui dovessero risultare vincenti, il proprietario non potrebbe procedere con la riscossione della relativa vincita. Per potersi documentare sui biglietti oggetto di furto è possibile fare riferimento al sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), dove vengono pubblicati gli elenchi dei biglietti oggetti di furto conseguentemente annullati. Per poter identificare i Gratta e Vinci oggetto di furto, in ogni elenco viene indicato il tipo di biglietto, il codice identificativo del pacco e il codice lotteria”.