Ultim’ora Leclerc, lascia la Ferrari per un altro team: i dettagli

Clamoroso Leclerc, il pilota della Ferrari potrebbe lasciare alla fine della stagione. Sul suo contratto di rinnovo – non si conosce la data di scadenza – ci sarebbe una clausola. La situazione

La Ferrari ha deciso di affidarsi a Lewis Hamilton e a Charles Leclerc per la prossima stagione. O almeno, questo è quello che tutti noi sappiamo. Ma dalla Spagna, e in particolare Don Balon, lanciano una bomba clamorosa che riguarda appunto il pilota monegasco della Rossa di Maranello.

Partiamo da un fatto: nei mesi scorsi è stato annunciato il rinnovo contrattuale di Leclerc ma mai la Ferrari ha svelato la durata. Si vocifera sarà fino al 2029, ma non c’è nessuna certezza su questo. Ma la realtà dei fatti potrebbe essere assolutamente diversa, visto che pare ci possa essere una clausola per una separazione anticipata. Ed è proprio su questa notizia che nella casa di Sainz, in Spagna, si parla appunto di un addio. Ma vediamo quali potrebbero essere, inoltre, le opzioni che Leclerc ha davanti.

Clamoroso Leclerc, addio anticipato

Il sito citato prima parla della Mercedes, con in particolare il proprio team principal, Toto Wolff, che starebbe pensando a Leclerc dentro una rivoluzione totale voluta dalla squadra per la prossima stagione. Kimi Antonelli in ogni caso prenderà il posto di Hamilton, quindi potrebbe essere George Russell a fare spazio a Leclerc. Wolff vuole tornare a competere il prima possibile ad altissimi livelli dopo quattro anni, incluso questo in corso, che guarda gli altri esultare: e per farlo ha bisogno di gente come Leclerc, capace di ribaltare tutto.

Oltre Leclerc in lizza ci sarebbe anche il nome di Lando Norris, un altro talento della Formula Uno che dentro il Circus sta facendo benissimo. Insomma, un futuro ancora tutto da scoprire, un futuro che non è ancora scritto. Certo, onestamente, nonostante queste indiscrezioni che comunque arrivano da un giornale importante, a noi appare difficile che la Ferrari possa lasciare andare Charles il prossimo anno.