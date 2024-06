Gratta e vinci, boom del New Bonus Tutto per Tutto: 2 milioni sull’unghia

Gratta e vinci, sembra impossibile ma non lo è: questo Gratta e vinci ha fatto boom, ecco qual è la ragione del suo successo.

Nello scorso mese di gennaio, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva annunciato, tramite un’apposita determinazione direttoriale, l’arrivo di un nuova lotteria istantanea. Il Gratta e vinci introdotto all’inizio del 2024 risponde al nome di New Bonus Tutto per Tutto e, a fronte di una spesa di 10 euro – questo il costo di ogni singolo tagliando – mette in palio un premio stratosferico pari a 2 milioni di euro.

Naturalmente, benché in tanti ci abbiano provato, solo in pochi sono riusciti a mettere in tasca la vincita massima. Le probabilità di vincita sono risicate, ma tentar non nuoce ed è proprio questo che deve aver pensato, nelle scorse ore, il giocatore che tra i tanti grattini in esposizione ha scelto di dare fiducia proprio a quello lanciato lo scorso gennaio. Avrebbe potuto sceglierne un altro, lasciarsi stregare da grafiche ben più accattivanti, ma il destino, evidentemente, stava già ordendo la sua trama.

L’uomo in questione ha effettuato il suo acquisto vincente al bar Le Querce, sulla Tiberina, all’interno dell’area di servizio che si incrocia lungo la E45, prima dello svincolo per San Martino in Campo. Ed è lì, all’ingresso, che oggi campeggia un cartellone giallo attraverso il quale si è ben pensato di rendere partecipi i visitatori del fatto che la dea bendata, qualche giorno fa, ha fatto tappa proprio lì.

Gratta e vinci, 2 milioni con 10 euro: sembra impossibile ma non lo è

Ma torniamo a noi. L’anonimo giocatore – neanche i titolari sanno chi possa essere, avendo una grande affluenza di clienti – ha optato per un biglietto della serie New Bonus Tutto per tutto e speso, per esso, 10 euro.

Dire che il suo investimento abbia dato i frutti sperati sarebbe riduttivo, visto che la persona in questione ha vinto nientepopodimeno che 2 milioni di euro. Il premio massimo, appunto, in palio a quella Lotteria istantanea. “Non sappiamo chi sia il fortunato o la fortunata – hanno detto i titolari al quotidiano La Nazione – qui passano ogni giorno centinaia di persone. Chi si ferma per fare rifornimento, chi approfitta per una pausa caffè e ci abbina una schedina”. “Lo sa quanti Gratta & Vinci vendiamo ogni giorno? Sopra i mille euro…”.

Chiunque sia, la sua vincita ha mandato tutti su di giri. “Da stamattina (ovvero dal 13 giugno scorso, ndr) abbiamo avuto una fila interminabile di clienti. In città si era sparsa la voce del colpo grosso e molti sono venuti a tentare di nuovo la sorte. Il locale aveva registrato altre vincite, ma mai cifre di questo tenore. Siamo veramente contente. Speriamo che il vincitore si possa godere con serenità e salute tutti questi bei soldi”.