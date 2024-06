Euro 2024, subito colpo grosso: 9 mila euro oltre il 90′

Euro 2024, immediato il colpo grosso nel giorno della prima partita delle manifestazione in Germania. Una quota incredibile per una cifra altrettanto clamorosa. Ma non fatelo mai voi

Primo giorno di Europeo, primo colpo grosso con le scommesse. Non c’è niente da fare, quando qualcuno decide di giocare una cosa, che sente davvero nell’anima, allora le cose davvero possono andare per il verso giusto. Mettiamo subito le cose in chiaro: la somma giocata in questo caso va oltre quello che è il normale divertimento, noi ve la riportiamo perché è una scommessa particolare con una sola partita giocata. Quella del debutto.

L’esordio per la Germania contro la Scozia è stato sicuramente positivo: gli uomini di Nagelsmann hanno distrutto quello di Clarke cinque a uno, segnando tre gol nel primo tempo e chiudendo poi la pratica nella ripresa. Bene, direte voi: che cosa ha giocato quest’uomo – la vincita della settimana sul sito della PlanetWin365 – per portare a casa novemila euro giocando, appunto, mille euro. Andiamolo a scoprire insieme.

Euro 2024, ecco il colpo vincente

Penserete voi: il risultato esatto. No, non è questo. Allora un paio di marcatori della partita che ci potrebbero anche stare visto che sono andati a segno Wirtz, Musiala e Havertz nel primo tempo. No, nemmeno questo. Una giocata particolare, che era quotata a oltre 9 volte la posta. Pensateci un attimo, se non ci arrivate ve lo diciamo noi nelle righe sotto.

Vabbè, non ci siete arrivati, anche perché oggettivamente è anche difficile: la schedina, una sola partita, prevedeva l’over 5,5. Sì, almeno sei gol nel match. E se Fullkrug, dopo venti minuti del secondo tempo, aveva segnato il quarto gol, sembrava poi in ogni caso un match chiuso, che non avrebbe regalato altre emozioni per via anche dell’inferiorità numerica degli scozzesi alla fine del primo tempo. E invece la clamorosa autorete di Rudiger ha avvicinato in maniera sensibile il sogno, e la rete di Emre Can, entrato in campo nella ripresa e convocato all’ultimo secondo mentre era in vacanza, ha fatto scattare la festa in maniera clamorosa. Pronti e via ed ecco il 5-1 finale che ha fatto esultare questo fortunato scommettitore. Un colpo davvero incredibile, che se lo ricorderà a lungo.