Paola Egonu non trova pace: decisione congelata

Paola Egonu, non sembra destino che la stella del Vero Volley trovi pace: ha deciso di congelare questa scelta così difficile.

Lui c’era, lei no. Forse ha preferito non esserci, forse qualche impedimento non le ha permesso di raggiungere Lucca, chi lo sa. Sta di fatto che, indipendentemente dalla sua presenza o meno, la giustizia non ha ancora scritto la parola fine sulla vicenda giudiziaria che vede coinvolti l’atleta Paola Egonu e il generale Roberto Vannacci.

Tutto è iniziato, come si ricorderà, quando la pallavolista, dopo aver letto alcun frasi del libro del militare dal titolo Il mondo al contrario, ha depositato a Bergamo una querela nei suoi confronti. La pratica è poi passata per competenza territoriale a Lucca, dove Vannacci risiede. “Anche se è italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità“: questa la frase che aveva indignato la stella del Vero Volley e della Nazionale italiana, al punto da indurla a rivolgersi alle autorità.

Lei, che il razzismo ha raccontato di averlo spesso subito e sempre sofferto, proprio non era riuscita a digerire quell’affermazione. Il generale aveva cercato di metterci una pezza, spiegando che era stata data un’interpretazione errata delle parole da lui scritte nel libro. “Sono personalmente e continuamente fiero che lei rappresenti il nostro tricolore, con la sua eccellenza sportiva – aveva detto – Ma questo non può celare visivamente la sua origine di cui sono convinto, lei stessa vada fiera”.

Egonu-Vannacci, la querelle continua: il gip non ha ancora deciso

Non sappiamo ancora come andrà finire, in ogni caso, essendo i giochi ancora formalmente aperti. In merito alla querela per diffamazione presentata dalla pallavolista Paola Egonu, infatti, il gip di Lucca ha preferito prendere un altro po’ di tempo, per analizzare meglio la questione e decidere il da farsi.

Si è riservato di stabilire quanto prima se sia il caso di archiviare o meno la denuncia, ragion per cui si pronuncerà, presumibilmente, nei prossimi giorni. Scopriremo solo allora, quindi, se la giustizia darà ragione alla campionessa azzurra o se, invece, sarà l’eurodeputato della Lega a spuntarla.

Qualche indizio su come andrà a finire potrebbe averlo già dato, per la verità, il fatto che il pm avesse chiesto, nei mesi scorsi, l’archiviazione del caso. La Egonu si era però opposta, ragion per cui la causa è andata avanti. Il tutto mentre Vannacci, dal canto suo, ha continuato a respingere con forza le accuse a lui rivolte e a professarsi “innocente”.