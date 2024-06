I pronostici di martedì 11 giugno: amichevoli e qualificazioni ai Mondiali

I pronostici di martedì 11 giugno: in attesa dell’inizio degli Europei, si giocano delle amichevoli e partite di qualificazione ai Mondiali.

Siamo ormai agli sgoccioli: ultime amichevoli internazionali e poi finalmente si inizierà a fare sul serio venerdì sera con la prima partita degli Europei del 2024, con la Germania padrona di casa che se la vedrà con la Scozia. La Germania è una delle favorite principali per la vittoria finale con il Portogallo, che stasera in amichevole proverà a dimenticare subito la sconfitta con la Croazia battendo la più abbordabile Irlanda.

Vittoria alla portata anche per un’altra partecipante a Euro 2024, l’Ucraina, che affronterà la modesta Moldavia.

Pronostici altre partite

Ci sono anche numerose partite di qualificazione ai Mondiali sia in Africa che in Asia. Previste le vittorie di Capo Verde, Iran e Marocco, promettono almeno tre gol Thailandia-Singapore, Indonesia-Filippine e Malesia-Cina Taipei. Da almeno un gol per squadra la sfida tra l’Arabia Saudita del CT Roberto Mancini e la Giordania.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Portogallo segna tra 2 e 4 gol in Portogallo-Irlanda, Amichevole internazionale, ore 20:45

Vincenti

Ucraina (in Moldavia-Ucraina, Amichevole internazionale, ore 17:00)

(in Moldavia-Ucraina, Amichevole internazionale, ore 17:00) Capo Verde (in Capo Verde-Libia, Qualificazione ai Mondiali, ore 18:00)

(in Capo Verde-Libia, Qualificazione ai Mondiali, ore 18:00) Marocco (in Congo-Marocco, Qualificazione ai Mondiali, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Thailanda-Singapore , Qualificazione ai Mondiali, ore 14:30)

, Qualificazione ai Mondiali, ore 14:30) Indonesia-Filippine , Qualificazione ai Mondiali, ore 14:30)

, Qualificazione ai Mondiali, ore 14:30) Malesia-Cina Taipei, Qualificazione ai Mondiali, ore 15:00)

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Arabia Saudita-Giordania, Qualificazione ai Mondiali, ore 20:00

Comparazione quota totale*: 16.80 GOLDBET ; 17.27 SISAL ; 16.80 LOTTOMATICA

*La quota totale comprende la Scelta del Veggente, le vincenti, gli over e i gol.

Il “clamoroso”

• Giappone vincente e almeno un gol per squadra in Giappone-Siria, Qualificazione ai Mondiali, ore 12:15