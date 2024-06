Portogallo-Irlanda, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Portogallo-Irlanda è un’amichevole e si gioca martedì alle ore 20:45: notizie, probabili formazioni, tv, statistiche, streaming e pronostici.

Le amichevoli che di solito si disputano prima delle grandi manifestazioni come gli Europei o i Mondiali vanno sempre prese con le pinze, in quanto servono principalmente ai rispettivi commissari tecnici per testare le condizioni dei giocatori e soprattutto per rivedere le ultime cose dal punto di vista tattico in vista dell’esordio nella manifestazione.

Non è suonato nessun campanello d’allarme, dunque, dopo la sconfitta che il Portogallo ha rimediato sabato scorso con la Croazia (1-2). Un k.o. comunque inatteso, dal momento che i lusitani sono stati sostanzialmente perfetti nel proprio girone di qualificazione, chiuso a punteggio pieno e segnando più gol di tutti, 36. Roberto Martinez, selezionatore della Seleçao das Quinas ormai da un anno e mezzo, chiederà ai suoi più concentrazione nell’ultimo test prima della partenza per la Germania, dove il prossimo 18 giugno Cristiano Ronaldo e compagni esordiranno con la Repubblica Ceca a Lipsia. Ad Aveiro il Portogallo affronterà l’Irlanda, selezione che ha mancato la qualificazione ad Euro 2024 non riuscendo neppure a tentare la carta playoff. Il lavoro del nuovo c.t. John O’Shea però sembra stia iniziando a dare i primi frutti: nelle ultime quattro amichevoli i Boys in Green hanno collezionato due pareggi, una sconfitta e una vittoria, quets’ultima ottenuta la scorsa settimana contro l’Ungheria di Marco Rossi (2-1), castigata in pieno recupero da un gol di Parrott.

Come vedere Portogallo-Irlanda in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Portogallo e Irlanda è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà all’Estadio Municipal di Aveiro, in Portogallo. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Cristiano Ronaldo, dopo la panchina contro la Croazia, dovrebbe partire dal 1′. Il suo Portogallo ha intenzione di riscattare lo scivolone di sabato scorso e contro la modesta Irlanda arriverà verosimilmente un successo convincente: i lusitani segneranno con ogni probabilità dai 2 ai 4 gol.

Comparazione quote

La combo 1+Over 2.5 è quotata 1.68 su Goldbet e Lottomatica, a 1.70 su Snai. Il multigol 2-4 Squadra è quotato a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Le probabili formazioni di Portogallo-Irlanda

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Antonio Silva, Ruben Dias, Dalot; Bruno Fernandes, Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.

IRLANDA (3-4-3): Kelleher; Coleman, Duffy, D. O’Shea; Doherty, Smallbone, Cullen, Brady; Azaz, Idah, Szmodics.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1