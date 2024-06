Euro 2024, tre ultime classificate per la fase a gironi: non hanno scampo

Euro 2024, bookmaker impietosi: quali sono le tre selezioni che potrebbero essere spacciate già dopo le prime partite.

Le prime rappresentative iniziano ad arrivare, alla spicciolata, in terra teutonica. Ieri è stata la volta dell’Italia di Luciano Spalletti, che ha varcato i cancelli del quartier generale di Iserlhon. Gli azzurri, che devono fare i conti con il pesante “fardello” dello status di campioni in carica, esordiranno domenica contro l’Albania a Dortmund, nello stadio del famoso “muro giallo” dei tifosi del Borussia ma soprattutto della storica semifinale vinta contro la Germania ai Mondiali 2006 grazie agli indimenticabili gol di Grosso e Del Piero.

Il girone in cui è capitata l’Italia è in assoluto uno dei più incerti e potenzialmente equilibrati. Oltre agli azzurri ci sono anche Spagna, Croazia – due selezioni che hanno tutto per arrivare fino in fondo – e Albania. Gli uomini guidati dal brasiliano Sylvinho, ex collaboratore di Roberto Mancini, apparentemente sembrano avere poche chance di approdare alla fase ad eliminazione diretta in quello che è senza dubbio il girone di ferro dell’Europeo. Secondo i bookmaker le possibilità che le Shqiponjat chiudano all’ultimo posto sono molto alte: l’Albania fanalino di quota nel gruppo B è quotata a 1.33 su Goldbet. Effettivamente, dovessero perdere con gli azzurri nel match d’esordio, per Djimsiti e compagni ci sarebbe ben poco da fare, visto che nelle due gare successive dovranno affrontare la Spagna, favorita per il primo posto, e la Croazia, una potenziale outsider.

Euro 2024, avventura breve per Albania, Georgia e Slovenia?

C’è grande curiosità sul percorso che potrebbe fare la Georgia, che per la prima volta nella sua storia è riuscita a qualificarsi ad una grande manifestazione continentale.

I caucasici, trascinati dal “napoletano” Kvaratskhelia, sono stati sorteggiati nel gruppo F insieme al Portogallo di Cristiano Ronaldo, alla Repubblica Ceca e alla Turchia. Nelle qualificazioni la selezione guidata dal francese Willy Sagnol ha dimostrato di essere arcigna e di avere una buona organizzazione di gioco. Le avversarie, tuttavia, hanno oggettivamente qualcosa in più ed i guizzi di “Kvara” potrebbero non bastare: l’ultimo posto della Georgia è quotato 1.55 su Goldbet. I bookmaker danno addirittura più fiducia alla Slovenia, altra selezione che difficilmente riuscirà ad evitare la quarta piazza nel gruppo C, in cui dovrà vedersela con Inghilterra, Serbia e Danimarca.

Davanti il c.t. Matjaz Kek può fare affidamento sul talentino del Lipsia Sesko e soprattutto sul redivivo Ilicic, convocato a 36 anni dopo l’ottima stagione in patria al Maribor. Ma, al momento, serbi e danesi sono almeno un gradino sopra: la Slovenia, insomma, sembra spacciata (ultimo posto quotato a 1.65 su Goldbet).