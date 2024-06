Gratta e vinci, 10mila euro con questo numero fortunato

Gratta e vinci, non ne servono chissà quanti: ne basta anche solo uno per portare a casa questa somma da capogiro.

Si dice che la fortuna non ci veda granché bene, ma si tratta di una “diagnosi” tutta da confermare. Alcuni avvenimenti sembrerebbero suggerire, al contrario, che non solo non abbia il benché minimo problema, ma che abbia addirittura una vista da lince. Il che spiegherebbe come mai, di tanto in tanto, si verifichino episodi simili a quello che stiamo per raccontarvi.

Qualcuno passa tutta la vita ad attendere, per di più invano, che un po’ di denaro gli piova addosso dal cielo. E poi c’è chi, come la persona di cui vi parleremo a breve, riesce nell’impresa di assaporare questa ebbrezza non una, ma due volte. Una doppietta che è assai rara, sì, ma non impossibile, a quanto pare.

Iniziamo col dire che la storia in questione arriva da Latina e che, sebbene si sia sviluppata in due momenti diversi, ha avuto come cornice sempre lo stesso posto. Si tratta del bar Victoria, che si trova in viale della Vittoria di Terracina e i cui titolari hanno assistito per ben due volte ad un evento estremamente singolare e gioioso.

Gratta e vinci, altroché se ci vede bene: di nuovo lui

Per la prima parte del racconto dobbiamo riavvolgere il nastro e fare un piccolo tuffo nel passato. Due anni fa, un cliente abituale del bar si era recato all’angolo di via Due Pini per comprare un Gratta e vinci. Tra i tanti disponibili ne aveva scelto uno della serie Numerissimi e la sua decisione era stata premiata.

Nell’ultima fila in basso aveva trovato tutti i numeri vincenti e non solo. Tra le cifre scovate c’era anche quella che permette di raddoppiare l’eventuale vincita, per cui aveva vinto 10mila euro in un colpo solo. Ebbene, qualche ora fa è successo di nuovo. Lo stesso giocatore che 2 anni fa aveva intascato quella bella sommetta, un cittadino originario del Bangladesh, è tornato a vincere grazie ad un Gratta e vinci.

Stavolta ha optato per un biglietto della serie Il Miliardario e gli è bastato trovare un numero solo, ovvero il fortunatissimo 25. E ha messo le mani, ancora una volta, su un premio del valore di 10mila euro. Ne ha vinti 20mila in totale, dunque, lasciando tutti a bocca aperta. “Si sta parlando di un cliente che gioca molto e quasi tutti i giorni”, hanno rilevato i titolari del bar Victoria, felici che la dea bendata sia tornata a far loro visita dopo 2 anni.