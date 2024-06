I pronostici di lunedì 10 giugno: amichevoli e qualificazioni ai Mondiali

I pronostici di lunedì 10 giugno: in attesa dell’inizio degli Europei in Germania, si giocano due amichevoli e partite di qualificazione ai Mondiali.

Ultime amichevoli prima dell’inizio degli Europei: in campo l’Olanda, favorita contro l’Islanda in una partita da almeno tre gol complessivi, mentre sarà sulla carta più equilibrata la sfida tra due protagoniste dell’imminente rassegna in Germania, ovvero Polonia e Turchia.

In Africa si giocano invece delle partite di qualificazione ai prossimi Mondiali. Le principali favorite per la vittoria sono Egitto, Algeria e Ghana, rispettivamente contro Guinea-Bissau, Uganda e Repubblica Centrafricana.

Pronostici altre partite

La Nigeria, che non è andata oltre il pareggio nella scorsa partita col Sudafrica, dovrebbe evitare la sconfitta in casa del Benin in una sfida da almeno due gol complessivi.

Pronostici: la scelte del Veggente

• Nigeria vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Benin-Nigeria, Qualificazione ai Mondiali, ore 18:00

Vincenti

Egitto (in Guinea-Bissau-Egitto, Qualificazione ai Mondiali, ore 18:00)

(in Guinea-Bissau-Egitto, Qualificazione ai Mondiali, ore 18:00) Algeria (in Uganda-Algeria, Qualificazione ai Mondiali, ore 18:00)

(in Uganda-Algeria, Qualificazione ai Mondiali, ore 18:00) Ghana (in Ghana-Repubblica Centrafricana, Qualificazione ai Mondiali, ore 21:00)

Le partita da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

• Olanda-Finlandia, Amichevole internazionale, ore 20:45)

Le partita da almeno un gol per squadra (GOL)

Polonia-Turchia , Amichevole internazionale, ore 20:45

, Amichevole internazionale, ore 20:45 Guinea-Mozambico, Qualificazione ai Mondiali, ore 21:00)

Il “clamoroso”

• Pareggio in Polonia-Turchia, Amichevole internazionale, ore 20:45