10eLotto, spendi 1 euro e ne vinci 100mila: si può fare

10eLotto, con l’amatissimo gioco italiano si vincono premi da capogiro: con 1 euro se ne vincono addirittura 100mila.

Il 10eLotto è un gioco estremamente flessibile ed è per questo motivo, ipotizziamo, che ha fatto breccia nel cuore degli italiani. Ha riscosso un enorme successo sin da quando, nel lontano 2009, è comparso per la prima volta nel panorama del gioco d’azzardo. Un po’ per la novità, un po’ per i premi da urlo messi in palio, non ci è voluto molto perché i giocatori si convertissero ad esso e lo inserissero nella loro routine di gioco.

Nel tempo si è evoluto, integrando delle opzioni che hanno reso la meccanica di gioco ancor più accattivante e divertente. Piace più di tutte la modalità frequente, che permette di partecipare ad un’estrazione ogni 5 minuti e di moltiplicare, così, le probabilità di vincere. Cosa che succede abbastanza spesso, peraltro, come si evince chiaramente dai report che, estrazione dopo estrazione, vengono resi pubblici, a dimostrazione di quanto sia ricco questo amatissimo gioco italiano.

E ricco è anche, da qualche ora, il giocatore che nei giorni scorsi ha deciso di puntare sul 10eLotto. La sua scelta, oltre che azzeccatissima, si è rivelata vincente su tutta la linea, tanto è vero che oggi ha visto lievitare come per magia il suo conto corrente. Quella che ha vinto è una cifra molto alta, ma non insolita per il gioco che ha debuttato nel 2009.

10eLotto, bastano 9 numeri per vincere 100mila euro

Stupisce, nel resoconto della storia di questo giocatore, un dettaglio in particolare. Iniziamo col dire che teatro della vincita è stata la splendida Sicilia e che il concorso che gli ha permesso di mettere le mani su questo ghiotto bottino è quello del 6 giugno scorso.

Come fa sapere Agipronews, la vincita è avvenuta, più precisamente a Giarre, in provincia di Catania. La dea bendata ha fatto tappa, insieme al fortunato giocatore che l’ha incontrata, al civico 38 di Corso Europa, alla tabaccheria Europa. Non ha investito una grossa somma al 10eLotto, anzi: ha puntato 1 euro soltanto sulla sua combinazione, il che dimostra che, probabilmente, non ci credeva neanche troppo. Che non avrebbe mai osato immaginare di vincere.

Invece, come per magia, quella monetina si è moltiplicata. Con un 9 netto e “chirurgico”, si è aggiudicato la bellezza, pensate un po’, di 100mila euro. Il concorso del 6 giugno scorso, più in generale, ha dispensato un bel po’ di premi: oltre 22,7 milioni di euro sono stati vinti in Italia.