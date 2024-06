Lotto, un terno su tutte le ruote da 23mila euro

Lotto, a prendersi la scena in questi giorni è stata soprattutto una regione. Sono ben cinque le vincite nel giro di pochi chilometri.

Stessa identica cifra vinta nel raggio di pochi chilometri. Cinquantaquattro per essere più precisi: un’ora scarsa di macchina. La somma di cui parliamo corrisponde a 23milasettecentocinquanta euro, quasi 50mila complessivi che hanno fatto felici due fortunati giocatori: il primo di Benevento e l’altro di Piana di Monte Verna, piccolo paese in provincia di Caserta. Sì, è la Campania l’indiscussa protagonista di questa settimana.

Come riporta il sito Agimeg.it, nella regione del Sud Italia nei giorni scorsi si sono verificate due vincite degne di nota, entrambe avvenute grazie al più classico dei giochi: il Lotto. A Benevento hanno esultato con un terno giocato su Tutte le Ruote, mentre a Piana di Monte Verna è stata la ruota della vicina Napoli a far gioire l’utente che aveva deciso di tentare la fortuna puntando 10 euro su tre numeri. E sempre di terno parliamo. Ma non finisce certo qui. In Campania hanno stappato una bottiglia di champagna anche nel capoluogo. La cifra, in questo caso, non è la stessa ma si tratta comunque di poco più di 20mila euro, ventiduemila e cinquecento per l’esattezza. Un bel bottino che consentirà ai vincitori di togliersi qualche sfizio. Magari una vacanza da sogno in una meta esotica. Chi lo sa.

Lotto, si esulta in tutta la Campania

Settimana fortunata per la Campania, dicevamo. Già, perché negli ultimi sette giorni anche il 10 e Lotto, altro gioco “fratello” del Lotto che ormai sta prendendo sempre più piede, è stato grande protagonista.

Sempre a Napoli sono state centrate due vincite da 20mila euro ciascuna. In provincia di Benevento, invece, a Campolattaro è stata vinta la stessa cifra a fronte di una spesa di soli due euro. Il 10 e Lotto, a differenza del Lotto, è un gioco moltiplicatore che prevede l’estrazione casuale di 20 numeri vincenti su un totale di 90 e due di questi si aggiudicano il titolo di numeri oro. L’utente ha la possibilità di scegliere da 1 a 10 numeri, decidendo anche quanto puntare. Si va da 1 euro (puntata minima) a 200 euro. Tra le modalità più gettonate ultimamente c’è la cosiddetta “frequente”, nella quale i numeri vengono estratti ogni 5 minuti per tutto il giorno. Nella suddetta modalità è possibile attivare il gioco opzionale Extra, che permette di partecipare a un’estrazione di ulteriori 15 numeri dai 70 già estratti.