Gratta e Vinci, ecco il nuovo tagliando da mille euro

Gratta e Vinci, novità interessanti per gli appassionati della lotteria nazionale ad estrazione istantanea: ecco i vari premi in palio.

In arrivo altre novità interessanti per gli appassionati dei Gratta e Vinci. Come si legge in una determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da mercoledì 5 giugno è in circolazione un nuovo biglietto, disponibile sia online che nelle ricevitorie organizzate. Sia chiama “Ping Pong” – il nome trae ispirazione dal noto gioco denominato anche tennistavolo – ed è acquistabile al prezzo di soli 50 centesimi.

A fronte di una spesa così irrisoria, possono finire nelle tasche dei più fortunati fino a 1000 euro. Non, non è certamente un Gratta e Vinci che permette di diventare ricchi sfondati ma resta comunque un modo per tentare la dea bendata e portarsi a casa un bel gruzzolo senza spendere praticamente nulla. Neppure il costo di un caffè, per essere più precisi. Per giocare online a “Ping Pong” bisogna necessariamente aprire un conto gioco oppure accedere al proprio, utilizzando le credenziali scelte in fase di registrazione. Acquistando il Gratta e Vinci, come spiega il sito ufficiale, ci si ritrova di fronte ad un’interfaccia grafica caratterizzata da due classiche racchette da ping pong e il simbolo del premio. A quel punto si dovranno scoprire le racchette e controllare se abbiamo davanti 2 simboli uguali. Nel caso lo fossero allora si vince il premio corrispondente.

Gratta e Vinci, “Ping Pong” è pronto al debutto

Essendo un tagliando nuovo, il sito GrattaeVincionline.it mette a disposizione una giocata gratuita. In questo caso, per sfruttare questa sorta di “bonus”, bisognerà cliccare su “Demo” al posto di “Gioca”. Ovvio che, se fossimo in presenza di un tagliando vincente non c’è alcuna possibilità di riscuotere la vincita.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorda anche che il costo del biglietto (0,50 centesimi) non varia. Sia se giochiamo online sia se ci rechiamo in una ricevitoria l’importo resterà sempre lo stesso. Le probabilità di vincita sono di 1 biglietto ogni 9,06 per importi superiori al costo di giocata. E i premi? Come detto in precedenza, il premio massimo è di 1000 euro ma è possibile aggiudicarsi anche premi intermedi pari a 1 euro, 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro. “Non ci sono modi per aumentare le probabilità di vincita né trucchi per poter assicurarsi la vittoria – si legge sul sito ufficiale – ma una conoscenza approfondita del regolamento e la modalità demo possono essere dei preziosi alleati”.