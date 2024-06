Il Lotto è Capitale: sforati i 100mila euro

Il Lotto è Capitale: vincite clamorose nel corso delle ultime estrazioni tutte nel Lazio. Qualcosa che si avvicina a quanto successo alla Campania come vi abbiamo già raccontato. Ecco tutti i dettagli

Lotto Capitale. Perché è stato il Lazio, come ci viene raccontato da Agimeg.it, a diventare la regione assoluta protagonista nel corso di una delle ultime estrazioni. Vincite che in totale superano i 100mila euro, con due davvero importanti per l’importo regalato.

Onestamente, e vedendo quello che vi abbiamo raccontato nel corso degli ultimi mesi, anche noi continuiamo a stupirci di tutte queste clamorose vincite che continua a regalare il gioco del Lotto. E anche il 10eLotto, visto che nel dettaglio che tra poco andremo a scoprire insieme, trattiamo anche due importanti colpi realizzati con quel gioco che è una costola del più importante, di quello che è sicuramente il più amato dagli italiani. Ma allora, dopo le parole, andiamo a parlare di soldi, che sono quelli che ci interessano davvero in questo momento.

Il Lotto è Capitale: il dettaglio delle vincite

Il computo è superiore ai 120mila euro. Però la differenza, come svelato dal sito citato in precedenza, la fanno due vincite davvero assai interessanti. Entrambe centrate nel cuore dell’Italia, a Roma. La più alta è di 52.500 euro, grazie al un terno secco sulla ruota di Palermo (11-57-59); la seconda, che vale 46.250 euro, è stata portata a casa sempre con un terno ma questa volta nella ruota di casa: 1-12-20 i numeri scelti.

Ci spostiamo a Terracina, in provincia di Latina dopo, dopo sempre con il gioco del Lotto con una spesa di soli 3 euro sono stati vinti 13.500 euro. Ma come anticipato prima parliamo anche del 10eLotto. “20mila euro a Lariano, comune in provincia di Roma, realizzata grazie all’opzione Extra e con una giocata di soli 2 euro. A Fiumicino centrato un ‘3’ da 6.500 euro”. Festa per tutti, in poche parole. Ma festa vera soprattutto nei primi due casi perché parliamo di soldi che ti cambiano la vita e che ti permettono senza dubbio di avere la possibilità di pensare a qualcosa di bello per il futuro.