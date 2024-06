Estrazione Superenalotto 6 giugno 2024: tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 6 giugno 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 89

Dopo aver abbondantemente superato la soglia dei 30 milioni, il jackpot del Superenalotto sta calamitando non poche attenzioni. Del resto, l’occasione di mettere le mani su un bottino comunque invitante è di quelle speciali. Abbiamo seguito assieme a voi l’estrazione odierna dei numeri del Superenalotto. Adesso, come sempre accade in questo genere di circostanze, è necessario osservare non solo il numero di vincite, ma anche le quote che i fortunati dovranno dividersi. Ecco tutti i dati relativa a vincite e quote, ripartite nelle annesse sezioni:

Punti 6: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 5+: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 5: Numero vincite 6, Quote € 28.933,10

Punti 4: Numero vincite 329, Quote € 650,80

Punti 3: Numero vincite 14.684, Quote € 38,78

Punti 2: Numero vincite 242.133, Quote € 6,82

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5SS: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 4SS: Numero vincite 4 Quote € 65.080,00

Punti 3SS: Numero vincite 94, Quote € 3.878,00

Punti 2SS: Numero vincite 1.477 Quote € 100,00

Punti 1SS: Numero vincite 10.987, Quote € 10,00

Punti 0SS: Numero vincite 32.246 , Quote € 5,00

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO: 45 76 50 67 43 44

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.